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Hatay Hava Durumu! 02 Ekim Cuma Hatay hava durumu nasıl?

Hatay'da 2 Ekim 2026 hava durumu merak uyandırıyor. Sıcaklık değerleri 19 ile 22 derece arasında değişiklik gösteriyor. Güneşli bir gün beklenirken, ilerleyen saatlerde hafif yağış ihtimali bulunuyor. Dışarı çıkacak kişilerin yağışa karşı önlem alması öneriliyor. Haftanın geri kalanında hava durumu benzer şekilde devam edecek. Hatay'da hava koşullarına uygun kıyafet seçimi ile yeterli su tüketimi önemli olacak.

Hatay Hava Durumu! 02 Ekim Cuma Hatay hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 2 Ekim Cuma 2026, Hatay'da hava durumu birçok kişi için merak ediliyor. Hatay'da sıcaklıklar 19 ila 22 derece arasında değişiyor. Hava sıcak fakat oldukça rahattır. Bu sıcaklık bölge insanı için rahatsız edici olmuyor. Gün boyunca güneşli bir hava hakim olacak. Ancak, günün ilerleyen saatlerinde hafif yağış bekleniyor. Dışarı çıkacakların önlem alması öneriliyor.

Hava durumu sabah saatlerinde hafif bir serinlik hissi ile başlayabilir. Serinlik, ilerleyen saatlerde güneşin sıcak ışınlarıyla yok olacak. Öğle saatlerinde sıcaklık 20 derece civarına yükselecek. Akşam saatlerinde sıcaklık düşüş gösterecek. Geç saatlerde hafif yağışlı hava durumu bekleniyor. Bu dönemde dışarıda olanların hazırlıklı olmaları faydalıdır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer bir çizgide devam edecek. 3 Ekim Cumartesi gününde sıcaklık 19-22 derece arasında değişecek. Gün boyunca parça parça bulutlu bir yapı görülebilir. Pazar günü sıcaklık bir miktar düşerek 18 dereceye inebilir. Yağış ihtimali düşük, ancak hava durumuna hazırlıklı olmak önemlidir.

Hatay'da alınabilecek önlemler arasında hava koşullarına uygun kıyafet seçimi var. Gün içindeki yağış ihtimaline dikkat ederek yanınıza şemsiye almanızı öneririm. Ayrıca, bol su tüketmek sıcak havada susuz kalmanızı önleyecektir.

Hatay hava durumu bu hafta boyunca ılıman ve hoş bir iklim sunuyor. Hava durumu değişkenliği göz önünde bulundurulmalıdır. Daima hazırlıklı olmakta fayda vardır. İyi bir planlama ile bu güzel havanın tadını çıkarabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Hatay
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