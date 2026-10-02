Hatay Hava Durumu! 02 Ekim Cuma Hatay hava durumu nasıl?

Bugün, 2 Ekim Cuma 2026, Hatay'da hava durumu birçok kişi için merak ediliyor. Hatay'da sıcaklıklar 19 ila 22 derece arasında değişiyor. Hava sıcak fakat oldukça rahattır. Bu sıcaklık bölge insanı için rahatsız edici olmuyor. Gün boyunca güneşli bir hava hakim olacak. Ancak, günün ilerleyen saatlerinde hafif yağış bekleniyor. Dışarı çıkacakların önlem alması öneriliyor.

Hava durumu sabah saatlerinde hafif bir serinlik hissi ile başlayabilir. Serinlik, ilerleyen saatlerde güneşin sıcak ışınlarıyla yok olacak. Öğle saatlerinde sıcaklık 20 derece civarına yükselecek. Akşam saatlerinde sıcaklık düşüş gösterecek. Geç saatlerde hafif yağışlı hava durumu bekleniyor. Bu dönemde dışarıda olanların hazırlıklı olmaları faydalıdır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer bir çizgide devam edecek. 3 Ekim Cumartesi gününde sıcaklık 19-22 derece arasında değişecek. Gün boyunca parça parça bulutlu bir yapı görülebilir. Pazar günü sıcaklık bir miktar düşerek 18 dereceye inebilir. Yağış ihtimali düşük, ancak hava durumuna hazırlıklı olmak önemlidir.

Hatay'da alınabilecek önlemler arasında hava koşullarına uygun kıyafet seçimi var. Gün içindeki yağış ihtimaline dikkat ederek yanınıza şemsiye almanızı öneririm. Ayrıca, bol su tüketmek sıcak havada susuz kalmanızı önleyecektir.

Hatay hava durumu bu hafta boyunca ılıman ve hoş bir iklim sunuyor. Hava durumu değişkenliği göz önünde bulundurulmalıdır. Daima hazırlıklı olmakta fayda vardır. İyi bir planlama ile bu güzel havanın tadını çıkarabilirsiniz.