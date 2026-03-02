HABER

Hatay Hava Durumu! 02 Mart Pazartesi Hatay hava durumu nasıl?

Hatay'da 2 Mart 2026 tarihinde hava durumu sıcak ve açık kalacak. Güneşli bir gün beklenirken, sıcaklık 17 derece civarında seyredecek. Gece saatlerinde sıcaklıklar düşecek. 3 Mart Salı günü de yine güneşli bir hava hakim olacak. 4 Mart Çarşamba günü hafif yağışlı hava etkili olacak. Bu dönemde hava koşulları genel olarak ılıman ve açık olacak. Dışarı çıkarken şemsiye bulundurmanız faydalı olabilir.

Simay Özmen

Bugün, 2 Mart 2026, Pazartesi günü, Hatay'da hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca hava güneşli kalacak. Sıcaklıklar 17 derece civarında seyredecek. Gece saatlerinde sıcaklıklar 2-3 derece arasında düşecek. Bu nedenle, hava durumu ılıman ve açık olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde sürecek. 3 Mart Salı günü, hava güneşli olacak. Sıcaklıklar 18 derece civarında ölçülecek. 4 Mart Çarşamba günü ise biraz değişim yaşanacak. Hafif yağışlı bir gün bekleniyor. Sıcaklıklar 17-18 derece arasında olacak. 5 Mart Perşembe günü, hava tekrar güneşli olacak. Sıcaklıklar 16-17 derece civarında seyredecek.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman ve açık kalacak. Ancak, 4 Mart Çarşamba günü hafif yağışlı bir hava bekleniyor. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olabilir. Diğer günlerde hava koşulları açık ve güneşli olacak. Böylece rahatça dışarıda vakit geçirebilirsiniz.

Genel olarak, Hatay'da hava durumu önümüzdeki günlerde ılıman ve açık devam edecek. 4 Mart Çarşamba günü hafif yağışlı hava bekleniyor. Bu nedenle, bu tarihte dışarı çıkarken bir şemsiye almanız iyi bir fikir olacaktır.

