Hatay Hava Durumu! 02 Mart Pazartesi Hatay hava durumu nasıl?

Bugün, 2 Mart 2026, Pazartesi günü, Hatay'da hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca hava güneşli kalacak. Sıcaklıklar 17 derece civarında seyredecek. Gece saatlerinde sıcaklıklar 2-3 derece arasında düşecek. Bu nedenle, hava durumu ılıman ve açık olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde sürecek. 3 Mart Salı günü, hava güneşli olacak. Sıcaklıklar 18 derece civarında ölçülecek. 4 Mart Çarşamba günü ise biraz değişim yaşanacak. Hafif yağışlı bir gün bekleniyor. Sıcaklıklar 17-18 derece arasında olacak. 5 Mart Perşembe günü, hava tekrar güneşli olacak. Sıcaklıklar 16-17 derece civarında seyredecek.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman ve açık kalacak. Ancak, 4 Mart Çarşamba günü hafif yağışlı bir hava bekleniyor. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olabilir. Diğer günlerde hava koşulları açık ve güneşli olacak. Böylece rahatça dışarıda vakit geçirebilirsiniz.

Genel olarak, Hatay'da hava durumu önümüzdeki günlerde ılıman ve açık devam edecek. 4 Mart Çarşamba günü hafif yağışlı hava bekleniyor. Bu nedenle, bu tarihte dışarı çıkarken bir şemsiye almanız iyi bir fikir olacaktır.