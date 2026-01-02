HABER

Hatay Hava Durumu! 02 Ocak Cuma Hatay hava durumu nasıl?

Hatay'da 2 Ocak 2026 Cuma günü hava durumu açık ve güneşli. Gün boyunca sıcaklık 0 ile 8 derece arasında değişecek. Rüzgar hızı 9 km/saat olacak. Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 3 ve 5 Ocak tarihlerinde hafif çiseleyen yağmur bekleniyor. Serin hava için dışarıda kat kat giyinmeli ve yanınızda şemsiye bulundurmalısınız. Hava durumuna göre hazırlıklı olmak önemli.

Taner Şahin

Bugün, 2 Ocak 2026 Cuma günü, Hatay'da hava durumu sakin ve açık. Gün boyunca sıcaklık 0 ile 8 derece arasında değişecek. Nem oranı %80 civarında. Rüzgar hızı 9 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saat 07:47, gün batımı ise 17:31'de olacak.

Hatay'da açık ve güneşli bir gün geçireceğiz. Dışarıda vakit geçirecekler için rahat bir gün olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 3 Ocak Cumartesi günü, sıcaklık 1 ile 9 derece arasında olacak. Gün boyunca hafif çiseleyen yağmur bekleniyor. 4 Ocak Pazar günü ise sıcaklık 1 ile 10 derece arasında değişecek. Bulutlu ile güneşli arasında bir hava hakim olacak. 5 Ocak Pazartesi günü sıcaklık 2 ile 11 derece arasında olacak. Yine hafif çiseleyen yağmur bekleniyor.

Bu dönemde sıcaklıklar 0 ile 11 derece arasında değişecek. Sabah ve akşam saatlerinde serin hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak önemli. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek soğuk havadan korur. Ayrıca, 3 ve 5 Ocak tarihlerinde hafif çiseleyen yağmur bekleniyor. Bu nedenle, yanınızda bir şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır.

