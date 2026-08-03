Hatay Hava Durumu! 03 Ağustos Pazartesi Hatay hava durumu nasıl?

Bugün, 3 Ağustos 2026 Pazartesi günü, Hatay'da hava durumu sıcak ve güneşli. Gün boyunca sıcaklığın 35 ile 36 derece arasında olması bekleniyor. Bu sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri için uygun olmayabilir. Kapalı alanlarda vakit geçirmek daha sağlıklı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 4 Ağustos Salı günü hava sıcaklığının 36 derece olması bekleniyor. 5 Ağustos Çarşamba günü de hava sıcaklığının 35 derece civarında seyretmesi tahmin ediliyor. Bu yüksek sıcaklıklar, dışarıda vakit geçirenler için zorluk yaratabilir.

Bu dönemde aşırı sıcaklardan korunmak için bazı önlemler almak önemlidir. Bol su tüketmek faydalıdır. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmeli. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarı çıkmaktan kaçınılmalı. Ayrıca, güneş koruyucu ürünler kullanmak da gereklidir. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olmaları gerekmektedir.

Hatay'da önümüzdeki günlerde hava sıcak ve güneşli olacak. Sıcak havanın olumsuz etkilerinden korunmak için gerekli önlemleri almak önemlidir. Bu, sağlığınızı korumak açısından kritik bir adım olacaktır.