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Hatay Hava Durumu! 03 Kasım Salı Hatay hava durumu nasıl?

Hatay'da hava durumu 03 Kasım Salı 2026 itibarıyla değişken özellikler gösteriyor. Günün başlangıcında hafif serinlik hissediliyor. Sıcaklık 20 derece civarında seyrederken, öğle saatlerinde yerel bulut oluşumları görülmesi mümkün. Havanın açık ve güneşli olması planlarınızı olumlu etkileyebilir. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için yeşil alanlar ideal bir seçim sunuyor. Ancak ani değişimlere karşı dikkatli olunmalı.

Hatay Hava Durumu! 03 Kasım Salı Hatay hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugünkü hava durumu Hatay’da değişken. 03 Kasım Salı 2026 tarihi itibarıyla sıcaklık 20 derece civarında. Güne başlarken hafif bir serinlik hissediliyor. Gün ilerledikçe sıcaklık artış gösterecek. Havanın genel itibarıyla açık ve güneşli olacağı tahmin ediliyor. Öğle saatlerinde yerel yoğun bulut örtüleri oluşabilir. Bu bulutlar kısa süreli yağışları da beraberinde getirebilir. Hatay’a özgü iklimsel ögeler, serin rüzgârlarla birleşiyor. Bu durumda havanın keyifli hale gelmesi bekleniyor.

Gün boyunca dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uygun koşullar mevcut. Sıcaklık 19 ila 22 derece arasında dalgalanacak. Şehirdeki yeşil alanlar ve parklar, bu havadan faydalanmak isteyenler için güzel bir seçenek sunuyor. Ancak havanın dengesiz yapısı nedeniyle, dışarı çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmekte fayda var.

Önümüzdeki günlerde hava durumu, Hatay'ın genel iklim özelliklerine göre ılımlı bir seyir izleyecek. Sıcaklıkların 18 ile 24 derece arasında değişmesi muhtemel. Gündüz saatlerinde güneşli günler bekleniyor. Akşam saatlerinde ise serin havalar hissedilebilir. Kırsal alanlarda akşam sıcaklıklarının daha da düşmesi düşünülüyor. Dışarı çıkarken üzerine bir ceket almanız iyi bir fikir olabilir.

Hava şartları itibarıyla dikkat edilmesi gereken hususlar var. Hızlı hava değişimleri bazı sağlık problemleri doğurabilir. Bu nedenle hava durumuna göre uygun kıyafetler giyinmekte fayda var. Dışarıda vakit geçirenlerin su tüketimine özen göstermesi önemli. Güneş ışınları nedeniyle nem kaybı yaşanabilir. Yerel ve mevsimsel değişimler göz önüne alındığında, alerji problemi yaşayanlar dikkatli olmalı.

Hatay hava durumu, 03 Kasım Salı 2026 tarihindeki yerel dinamiklerle şekilleniyor. Bu dönemdeki hava koşulları yaşam şeklimizi etkileyebilir. Hava durumunu takip ederek, bu günlerin tadını çıkarabilirsiniz. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarıyla karşılaşacağımız için hazırlıklı olmalıyız.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Hatay
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