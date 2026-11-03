Eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun tutuklandı!

Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Kormaz Enes Ergun 31 Ekim tarihinde “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "rüşvet” suçlarından gözaltına alınmıştı. Ergun'un gözaltına alınmasının ardından yerine Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Atila Türeli vekaleten getirilmişti.
Ergun 2 Kasım Pazartesi günü emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti.
Savcılıkta ifadesi alınan Ergun, "rüşvet almak" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, Ergun’un tutuklanmasına karar verdi.