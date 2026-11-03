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Eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun tutuklandı!

Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü'yken gözaltına alınan ve ardından görevden alınan Korkmaz Enes Ergun fon soruşturması kapsamında 'rüşvet alma' suçundan tutuklandı.

Eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun tutuklandı!
Ufuk Dağ

Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Kormaz Enes Ergun 31 Ekim tarihinde “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "rüşvet” suçlarından gözaltına alınmıştı. Ergun'un gözaltına alınmasının ardından yerine Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Atila Türeli vekaleten getirilmişti.

Eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun tutuklandı! 1

Ergun 2 Kasım Pazartesi günü emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti.

TUTUKLANDI

Savcılıkta ifadesi alınan Ergun, "rüşvet almak" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, Ergun’un tutuklanmasına karar verdi.

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Anahtar Kelimeler:
borsa fon soruşturması
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