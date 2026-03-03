HABER

  3. Yaşam

Hatay Hava Durumu! 03 Mart Salı Hatay hava durumu nasıl?

Hatay'da 3 Mart 2026 Salı günü hava durumu güneşli ve ılımandır. Sıcaklık 18 ile 8 derece arasında değişiyor. Açık hava etkinlikleri için ideal bir gün sunuluyor. 4 Mart Çarşamba günü yer yer sağanaklar bekleniyor. Sıcaklık 17 ile 6 derece arasında olacak. 5 Mart Perşembe ve 6 Mart Cuma günleri ise kısmen güneşli havayla karşılaşılacak. Hava koşulları dışarıda keyifli vakit geçirmek için uygun.

Seray Yalçın

Bugün, 3 Mart 2026 Salı günü, Hatay'da hava durumu keyifli. Gün boyunca hava güneşli. Sıcaklıklar 18 ile 8 derece civarında seyredecek. Bu, açık hava etkinlikleri için ideal.

Önümüzdeki günlerde hava durumu olumlu olacak. 4 Mart Çarşamba günü, yer yer sağanaklar bekleniyor. Sıcaklıklar 17 ile 6 derece arasında olacak. 5 Mart Perşembe günü, bulutlu bir başlangıç var. Güneşin geri dönmesi öngörülüyor. Sıcaklıklar 17 ile 7 derece arasında değişecek. 6 Mart Cuma günü ise kısmen güneşli bir hava hakim. Sıcaklıklar 17 ile 8 derece arasında olacak.

Bu dönemde hava koşulları ılıman olacak. 4 Mart Çarşamba günü beklenen sağanaklar nedeniyle, dışarı çıkarken bir şemsiye almak faydalı olabilir. Diğer günlerde hava genellikle güneşli. Açık hava etkinliklerinizi rahatlıkla planlayabilirsiniz.

Hatay'da önümüzdeki günlerde hava durumu ılıman ve güneşli olacak. Dışarı çıkarken hava koşullarını göz önünde bulundurmak önemlidir. Böylece gününüz daha keyifli hale gelecektir.

