Hatay Hava Durumu! 03 Şubat Salı Hatay hava durumu nasıl?

Bugün, 3 Şubat 2026 Salı günü, Hatay'da hava durumu değişken olacak. Erzin ilçesinde gök gürültülü sağanak yağışlar öngörülüyor. Sıcaklık 9 ile 13 derece arasında değişecek. Diğer bölgelerde ise hava sakin kalacak.

4 Şubat Çarşamba günü, Hatay genelinde az bulutlu bir hava hâkim olacak. Sıcaklıklar 6 ile 16 derece arasında seyredecek. 5 Şubat Perşembe günü hava yine kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklık 6 ile 16 derece arasında değişecek. 6 Şubat Cuma günü, zaman zaman yağmur ve çisenti bekleniyor. Sıcaklıklar 12 ile 15 derece arasında olacak.

Bu dönemde yağışlı günlerde dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek faydalı olacaktır. Şemsiye bulundurmak da önemlidir. Hava koşullarına bağlı trafik koşulları değişebilir. Planlarınızı buna göre yapmak gereklidir.