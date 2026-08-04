Hatay Hava Durumu! 04 Ağustos Salı Hatay hava durumu nasıl?

Bugün, 4 Ağustos 2026 Salı, Hatay'da hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gün boyunca sıcaklıklar 35 ile 24 derece arasında değişecek. Özellikle öğle saatlerinde sıcaklık 35 dereceye çıkabilir. Nem oranı ise %44 civarında. Bu da sıcaklığı daha hissedilir kılabilir.

Rüzgar batıdan esiyor. Hızı saatte 10 kilometre olarak tahmin ediliyor. Hafif rüzgar, sıcak havayı bir nebze hafifletebilir. Gün doğumu 05:44, gün batımı ise 19:38. Bu saatler öngörülen saatlerdir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları sürecek. 5 Ağustos Çarşamba günü sıcaklık 34 ile 24 derece arasında kalacak. 6 Ağustos Perşembe günü de sıcaklık aynı şekilde olacak. Bu süreçte sıcak hava ve güneşli koşullar devam edecek.

Bu sıcak havada dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları önemlidir. Öğle saatlerinde güneş ışınları dik açıyla gelecek. Güneşten korunmak için şapka ve güneş gözlüğü kullanmak faydalı olacaktır. Ayrıca, bol su içmek de şart. Vücudun susuz kalmaması gerekiyor. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bu, vücut ısısını dengelemeye yardımcı olur.

Dışarıda vakit geçireceklerin, güneşin en yoğun olduğu saatlerde dikkatli olması önerilir. 11:00 ile 16:00 arasında gölgede durmak ya da iç mekanlarda zaman geçirmek daha sağlıklı olacaktır. Bu önlemler, Hatay'daki hava koşullarına karşı daha konforlu bir deneyim sağlar.