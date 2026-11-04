HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Hatay Hava Durumu! 04 Kasım Çarşamba Hatay hava durumu nasıl?

Hatay'daki hava durumu, 4 Kasım 2026 tarihinde serin ve hafif bulutlu bir seyir izliyor. Sıcaklıkların 19 ile 22 derece arasında olması bekleniyor. Bugün açık havada vakit geçirmek keyifli olsa da önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler yaşanabilir. Bulutların artışı ve sıcaklık düşüşleri dikkat edilmesi gereken noktalar arasında. Dışarı çıkmadan güncel hava tahminlerine göz atmak, planlar yapmak açısından faydalı olacaktır.

Hatay Hava Durumu! 04 Kasım Çarşamba Hatay hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Hatay hava durumu, 4 Kasım Çarşamba 2026 tarihinde değişken bir seyir izliyor. Bugün havanın genel durumu serin ve hafif bulutlu. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Zaman zaman hafif rüzgarlar hissediliyor. Dışarıda vakit geçirirken rahatsız edici bir durum oluşmuyor. Ancak gün içerisinde bulutların yoğunlaşması mümkün. Bu nedenle planlarınızı hava durumuna göre yapmalısınız.

Bugünkü hava oldukça keyifli. Hatay'da dışarıda güzel vakit geçirebilirsiniz. Güneşli aralıklar ve hafif bulutlar havayı canlı tutuyor. Önümüzdeki günlerde ise dikkatli olmalısınız. Hava durumu biraz daha değişkenlik gösterebilir. Yer yer bulutluluğun artması ve sıcaklıkların düşmesi bekleniyor. 5-6 Kasım tarihlerinde sıcaklıkların 18-21 derece arasında seyretmesi muhtemel. Bazı günler uyku saatlerine yakın daha soğuk hissedebilirsiniz.

Açık havada vakit geçirecekler için bazı öneriler var. Rüzgar arttığında hafif giyinmelisiniz. İnce bir üst, sıcak tutacak bir kıyafet olarak yeterlidir. Önümüzdeki günlerde hava şartları ani değişiklikler gösterebilir. Dışarı çıkmadan önce güncel tahminlere göz atmak faydalı olacaktır. Hava durumu tahminleri birkaç saat içinde değişebilir.

Hatay'daki hava durumu gün itibarıyla dışarıda vakit geçirmek için uygun. Ancak ilerleyen günlerin tahminlerini dikkate almak faydalı olacaktır. Havanın değişkenlik göstereceği durumlarda kıyafet seçimlerinizi buna göre planlayın. Hatay'ın manzarasında hava durumunun tadını çıkarabilirsiniz. Aynı zamanda gelecekteki hava koşullarını dikkate almak da önemlidir.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
AB: "72 saat yetecek su ve gıda depolayın"AB: "72 saat yetecek su ve gıda depolayın"
Şanlıurfa'da aile katliamı! Para tartışmasında anne ve kızını öldürdüŞanlıurfa'da aile katliamı! Para tartışmasında anne ve kızını öldürdü

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Hatay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Kaşif Kozinoğlu'nun mezarından ölümcül zehir çıktı! 'Son kahve' detayı

Kaşif Kozinoğlu'nun mezarından ölümcül zehir çıktı! 'Son kahve' detayı

Yer: Aksaray! Define için kazdıkları kuyuda suç üstü yakalandılar... Pişkinlikleri pes dedirtti

Yer: Aksaray! Define için kazdıkları kuyuda suç üstü yakalandılar... Pişkinlikleri pes dedirtti

Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi'nde zafer! Stuttgart'ı devirdi

Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi'nde zafer! Stuttgart'ı devirdi

Değişimiyle gündemde! "Sanki göğüslerini küçülttürmüş"

Değişimiyle gündemde! "Sanki göğüslerini küçülttürmüş"

Emekli ve memur zammı için 4 aylık enflasyon farkı belli oldu: İşte maaş tablosu

Emekli ve memur zammı için 4 aylık enflasyon farkı belli oldu: İşte maaş tablosu

TÜİK Ekim enflasyonunu açıkladı: Beklenen veri belli oldu

TÜİK Ekim enflasyonunu açıkladı: Beklenen veri belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.