HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Hatay Hava Durumu! 04 Temmuz Cumartesi Hatay hava durumu nasıl?

Bugün Hatay'da, 4 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla hava durumu oldukça keyifli. Güneşli ve sıcak bir gün geçirecek olan şehirde, sıcaklık 23 ile 32 derece arasında değişecek. Nem oranı %49 seviyesinde bulunuyor. Rüzgar batı-kuzeybatı yönünde hafif eserek etkinlikler için uygun bir atmosfer sunacak. Önümüzdeki günlerde de benzer sıcaklıklar ve güneşli hava bekleniyor. Bu durum, açık hava aktiviteleri için ideal koşullar oluşturuyor.

Hatay Hava Durumu! 04 Temmuz Cumartesi Hatay hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 4 Temmuz 2026 Cumartesi, Hatay'da hava durumu keyifli. Hava genellikle güneşli olacak. Sıcaklık 23 ile 32 derece arasında değişecek. Nem oranı %49 civarında. Rüzgar batı-kuzeybatı yönünden esecek. Hızı saatte yaklaşık 5 kilometre olacak. Yağış beklenmiyor. Bu durum açık hava etkinlikleri için idealdir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 5 Temmuz Pazar günü sıcaklıklar 24 ile 33 derece arasında olacak. Hava yine güneşli olacak. 6 Temmuz Pazartesi aynı sıcaklık aralığı devam edecek. 7 Temmuz Salı günü sıcaklık 24 ile 32 derece arasında olacak. Hava yine güneşli kalacak.

Bu sıcak ve güneşli günlerde dışarıda vakit geçirirken dikkatli olmalıyız. Güneş koruyucu ürünler kullanmak önemlidir. Bol su içmek sağlığa faydalıdır. Hafif kıyafetler tercih etmek de önemlidir. Uzun süre güneşe maruz kalmaktan kaçınmalıyız. Gerektiğinde gölgelik alanlarda dinlenmek gerekir. Bu önlemler, sıcak havanın olumsuz etkilerini azaltacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hamaney için 'intikam' yemini! Aylar sonra cenazede ortaya çıktıHamaney için 'intikam' yemini! Aylar sonra cenazede ortaya çıktı
Esenlik Hizmetleri Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandıEsenlik Hizmetleri Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Hatay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Çarpıcı iddia: "İYİ Partili Gürban AK Parti'ye geçecek"

Çarpıcı iddia: "İYİ Partili Gürban AK Parti'ye geçecek"

İstanbul'da erkeklerin kabusu olan kadın yakalandı! Karar belli oldu

İstanbul'da erkeklerin kabusu olan kadın yakalandı! Karar belli oldu

Dünya Kupası'nda Mısır Avustralya'yı eledi! Tarih yazdı

Dünya Kupası'nda Mısır Avustralya'yı eledi! Tarih yazdı

Kalıcı vasiler atanmıştı! Evliliği için kesin karar verildi

Kalıcı vasiler atanmıştı! Evliliği için kesin karar verildi

İslam Memiş kritik tarihi verdi: "Özellikle gümüş yatırımcıları dikkat"

İslam Memiş kritik tarihi verdi: "Özellikle gümüş yatırımcıları dikkat"

Dev bebek mağazasından konkordato kararı: Gözler mahkeme kararında

Dev bebek mağazasından konkordato kararı: Gözler mahkeme kararında

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.