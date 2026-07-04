Hatay Hava Durumu! 04 Temmuz Cumartesi Hatay hava durumu nasıl?

Bugün, 4 Temmuz 2026 Cumartesi, Hatay'da hava durumu keyifli. Hava genellikle güneşli olacak. Sıcaklık 23 ile 32 derece arasında değişecek. Nem oranı %49 civarında. Rüzgar batı-kuzeybatı yönünden esecek. Hızı saatte yaklaşık 5 kilometre olacak. Yağış beklenmiyor. Bu durum açık hava etkinlikleri için idealdir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 5 Temmuz Pazar günü sıcaklıklar 24 ile 33 derece arasında olacak. Hava yine güneşli olacak. 6 Temmuz Pazartesi aynı sıcaklık aralığı devam edecek. 7 Temmuz Salı günü sıcaklık 24 ile 32 derece arasında olacak. Hava yine güneşli kalacak.

Bu sıcak ve güneşli günlerde dışarıda vakit geçirirken dikkatli olmalıyız. Güneş koruyucu ürünler kullanmak önemlidir. Bol su içmek sağlığa faydalıdır. Hafif kıyafetler tercih etmek de önemlidir. Uzun süre güneşe maruz kalmaktan kaçınmalıyız. Gerektiğinde gölgelik alanlarda dinlenmek gerekir. Bu önlemler, sıcak havanın olumsuz etkilerini azaltacaktır.