Hatay Hava Durumu! 05 Ağustos Çarşamba Hatay hava durumu nasıl?

Bugün 5 Ağustos 2026 Çarşamba. Hatay'da hava durumu oldukça sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 34 derece civarında. Gece sıcaklığı ise 26 derece civarında olması bekleniyor. Nem oranı %65 civarında olacak. Rüzgar kuzey yönünden saatte 5 km hızında esecek. Bu sıcak ve güneşli hava açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 6 Ağustos Perşembe günü sıcaklık 33 derece civarında olacak. 7 Ağustos Cuma günü de sıcaklığın 33 derece civarında olması tahmin ediliyor. Nem oranında ve rüzgar hızında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bu nedenle açık hava etkinlikleri için uygun koşullar devam edecek.

Bu sıcak ve güneşli hava koşullarında güneşe maruz kalmaktan kaçınmak önemlidir. Bol su içmek de gerekli. Açık hava etkinlikleri yaparken güneş kremi kullanmak faydalı olacaktır. Cildinizi korumak için hafif, açık renkli giysiler tercih ediniz. Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini önlemek önemlidir. Özellikle çocuklar ve yaşlılar sıcak saatlerde dışarı çıkmamalıdır.

Hatay'da bugün ve önümüzdeki günlerde hava sıcak ve güneşli olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun koşullar mevcut. Güneşin zararlı etkilerinden korunmak için önlemleri almanız önemlidir.