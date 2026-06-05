Hatay Hava Durumu! 05 Haziran Cuma Hatay hava durumu nasıl?

Bugün 5 Haziran 2026 Cuma. Hatay'da hava durumu oldukça güzel. Gündüz saatlerinde sıcaklık 29 - 30 derece civarında. Gece sıcaklığı ise 18 - 20 derece arasında seyrediyor. Nem oranı %45 - %68 aralığında. Rüzgar hızı 2 - 17 km/saat arasında değişiyor. Bugün Hatay'da hava sıcak ve güneşli olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 6 Haziran Cumartesi günü gündüz sıcaklığı 27 - 29 derece olacak. Gece sıcaklığı 17 - 19 derece civarında seyredecek. 7 Haziran Pazar günü gündüz 27 - 30 derece arasında sıcaklık olacak. Gece sıcaklığı ise 17 - 20 derece arasında değişecek. 8 Haziran Pazartesi'de gündüz sıcaklığı 28 - 31 derece olacak. Gece sıcaklığı 19 - 20 derece civarında kalacak. Hatay'da hava sıcak ve güneşli olacak.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri yapabilirsiniz. Denize girebilir ya da doğa yürüyüşlerine çıkabilirsiniz. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde cildinizi koruyun. Güneş kremi kullanmayı ihmal etmeyin. Bol su içmeyi de unutmamanızda fayda var. Rüzgar hızının zaman zaman artabileceğini göz önünde bulundurun. Açık alanlarda dikkatli olmanızda yarar var.

Sonuç olarak, Hatay'da hava durumu 5 Haziran 2026 Cuma günü ve sonraki günlerde güzel olacak. Bu fırsatı değerlendirerek açık hava etkinlikleri yapabilirsiniz. Doğanın tadını çıkarmak için güzel bir zaman sizi bekliyor.