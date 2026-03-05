Hatay Hava Durumu! 05 Mart Perşembe Hatay hava durumu nasıl?

Bugün, 5 Mart 2026 Perşembe günü, Hatay'da hava durumu keyifli. Günün genelinde hava güneşli olacak. Sıcaklık 17 ile 2 derece arasında değişecek. Bu durum, açık hava etkinlikleri için ideal bir fırsat sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları olumlu kalacak. 6 Mart Cuma günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 16 ile 6 derece arasında seyredecek. 7 Mart Cumartesi günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar ise 16 ile 4 derece arasında değişecek. 8 Mart Pazar günü bol güneş ışığı açıklandı. Sıcaklık 16 ile 1 derece arasında ölçülecek.

Bu dönemde hava koşulları ılıman bulunacak. Dışarı çıkarken hava koşullarını düşünmek önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Rüzgâra karşı koruyucu önlemler alınması da gereklidir. Gündüzleri güneşli havadan yararlanarak açık hava aktiviteleri yapılabilir. Ani hava değişimlerine karşı tedbirli olunmalıdır.