HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Hatay Hava Durumu! 05 Mart Perşembe Hatay hava durumu nasıl?

Hatay'da güneşli bir hava, açık hava etkinlikleri için harika bir fırsat sunuyor. Bugün sıcaklık 17 ile 2 derece arasında değişecek. Önümüzdeki günlerde de hava koşulları olumlu ilerleyecek. 6 Mart'ta kısmen güneşli bir hava bekleniyor. 7 Mart Cumartesi günü sıcaklık 16 ile 4 derece olacak. Bol güneş ışığı ile Pazar günü sıcaklık 16 ile 1 derecelere ulaşacak. Dışarı çıkarken hava durumu göz önünde bulundurulmalıdır.

Hatay Hava Durumu! 05 Mart Perşembe Hatay hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 5 Mart 2026 Perşembe günü, Hatay'da hava durumu keyifli. Günün genelinde hava güneşli olacak. Sıcaklık 17 ile 2 derece arasında değişecek. Bu durum, açık hava etkinlikleri için ideal bir fırsat sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları olumlu kalacak. 6 Mart Cuma günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 16 ile 6 derece arasında seyredecek. 7 Mart Cumartesi günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar ise 16 ile 4 derece arasında değişecek. 8 Mart Pazar günü bol güneş ışığı açıklandı. Sıcaklık 16 ile 1 derece arasında ölçülecek.

Bu dönemde hava koşulları ılıman bulunacak. Dışarı çıkarken hava koşullarını düşünmek önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Rüzgâra karşı koruyucu önlemler alınması da gereklidir. Gündüzleri güneşli havadan yararlanarak açık hava aktiviteleri yapılabilir. Ani hava değişimlerine karşı tedbirli olunmalıdır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İsrail-İran savaşında 6. gün yüksek patlama sesleriyle başladı!İsrail-İran savaşında 6. gün yüksek patlama sesleriyle başladı!
Trump’tan dünyayı tedirgin eden nükleer uyarı: “Kötü şeyler yaşanır”Trump’tan dünyayı tedirgin eden nükleer uyarı: “Kötü şeyler yaşanır”

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Hatay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gizli ateşkes görüşmesi iddiası! İran'dan İsrail'e nükleer rest

Gizli ateşkes görüşmesi iddiası! İran'dan İsrail'e nükleer rest

ABD bu olayla çalkalanıyor! Hamaney'in ölümüne milyon dolarlık bahis

ABD bu olayla çalkalanıyor! Hamaney'in ölümüne milyon dolarlık bahis

(Özet) Gaziantep FK - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Gaziantep FK - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Yılmaz Erdoğan son kez konuştu!

Yılmaz Erdoğan son kez konuştu!

Akaryakıt fiyatlarında geçici olarak eşel mobil sistemi devreye alındı

Akaryakıt fiyatlarında geçici olarak eşel mobil sistemi devreye alındı

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı: 4 Mart altın fiyatları

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı: 4 Mart altın fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.