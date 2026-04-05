Hatay Hava Durumu! 05 Nisan Pazar Hatay hava durumu nasıl?

Bugün, 5 Nisan 2026 Pazar günü, Hatay'da hava ılıman ve değişken. Gündüz saatlerinde sıcaklık 19 ile 20 derece civarında. Hava genellikle açık. Ancak, yer yer hafif yağışlar olabilir. Gece saatlerinde sıcaklık 10 ile 11 derece arasında. Dışarı çıkarken yanınızda yağmurluk ya da şemsiye bulundurmanız faydalı.

6 Nisan Pazartesi günü sıcaklık 19 ile 20 derece arasında. Hava büyük oranda açık. 7 Nisan Salı günü sıcaklık 20 ile 21 derece arasında seyredecek. Hava yine açık olacak. 8 Nisan Çarşamba günü sıcaklık 18 ile 19 derece arasında olacak. Hava kısmen güneşli.

Bu dönemde hava koşulları değişken olacak. Planlarınızı yaparken hava tahminlerini kontrol etmek önemlidir. Serin havaya karşı hazırlıklı olmalısınız. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde dikkatli olmanız tavsiye edilir. Gerekirse korunaklı alanlarda kalmalısınız. Böylece Hatay'daki hava koşullarına hazırlıklı olabilirsiniz.