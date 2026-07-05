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Hatay Hava Durumu! 05 Temmuz Pazar Hatay hava durumu nasıl?

5 Temmuz 2026 Pazar günü Hatay'da hava durumu sıcak ve güneşli geçecek. Gündüz sıcaklık 34 dereceyi bulurken, gece 24 dereceye düşmesi bekleniyor. Nem oranı ise %44 civarında kalacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 5 km hızla esecek. Açık hava etkinlikleri düzenleyenlerin sağlığı için dikkat etmeleri gerektiği vurgulanıyor. Su içmek, uygun kıyafetler giymek ve gölgede kalmak önem taşıyor.

Hatay Hava Durumu! 05 Temmuz Pazar Hatay hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 5 Temmuz 2026 Pazar günü, Hatay'da hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 34 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 24 derece civarında bekleniyor. Nem oranı %44 civarında kalacak. Rüzgar, kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 5 km hızla esecek. Sıcak ve kuru hava, açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkat edilmesi gereken bir durum oluşturuyor.

Önümüzdeki günlerde, Hatay'da hava durumu benzer şekilde devam edecek. 6 Temmuz Pazartesi günü hava sıcaklığı 33 derece civarında olacak. 7 Temmuz Salı günü ise sıcaklığın 34 dereceye çıkması bekleniyor. Her iki gün için nem oranı %47 - %50 arasında olacak. Rüzgar hızı, saatte 4 - 5 km civarında esmesi bekleniyor. Bu koşullar, yüksek sıcaklık ve nem oranıyla dikkat çekiyor.

Sıcak hava koşullarında dikkatli olmak önemli. Açık hava etkinlikleri planlayanlar dikkat etmelidir. Gün ortasında dışarı çıkarken bol su içmek önemlidir. Güneş ışınlarından korunmak için uygun kıyafetler tercih edilmelidir. Güneşin en yoğun olduğu saatlerde gölgede kalmak daha sağlıklı olacaktır. Sıcak havalarda halsizlik, baş dönmesi ve mide bulantısı gibi belirtiler görülebilir. Vücudun susuz kalmaması için düzenli aralıklarla su içilmelidir. Aşırı sıcaklardan korunmak için gerekli önlemler alınmalıdır.

Hatay'da 5 Temmuz 2026 Pazar günü sıcak ve güneşli bir hava olacak. Önümüzdeki günlerde de benzer koşullar sürecek. Açık hava etkinlikleri planlayanlar ihtiyaçları doğrultusunda önlemler almalıdır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Hatay
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