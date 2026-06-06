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Hatay Hava Durumu! 06 Haziran Cumartesi Hatay hava durumu nasıl?

Hatay'da 6 Haziran 2026 Cumartesi günü hava sıcak ve güneşli geçecek. Gündüz sıcaklık 28-29 derece civarında olacakken, gece sıcaklık 18-20 dereceye düşecek. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların 30-32 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Yağış ihtimali ise düşük kalacak. Dışarıda saat geçirenlerin dikkatli olmaları, bol su tüketmeleri ve güneş koruyucu kullanmaları vücut sağlıkları için önemlidir.

Hatay Hava Durumu! 06 Haziran Cumartesi Hatay hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün 6 Haziran 2026 Cumartesi. Hatay'da hava durumu oldukça sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıklar 28-29 derece civarında. Gece sıcaklıklar 18-20 derece arasında düşecek. Hava genellikle açık olacak. Yağış ihtimali ise oldukça düşük. Bu sıcaklıklar, Hatay'ın Akdeniz ikliminin tipik bir özelliği. Haziran ayı ortalamalarına yakın.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 7 Haziran Pazar günü sıcaklıklar 30-31 dereceye yükselebilir. 8 ve 9 Haziran günlerinde sıcaklıklar 31-32 derece civarında olacak. Bu dönemde hava genel olarak açık kalacak. Yağış ihtimali düşük kalmaya devam edecek.

Sıcak hava koşullarında dikkatli olunması önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin önlem alması gerekiyor. Gölgelik alanlarda durmak iyi bir fikir. Bol su içmek, vücudu serin tutmaya yardımcı olur. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneşe çıkarken yüksek koruma faktörlü güneş kremi kullanmak faydalıdır. Bu, cilt sağlığını korumaya yardımcı olur. Sıcak havalarda aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınılmalıdır. Dinlenmek, vücut sağlığını korumak için önemlidir.

Hatay'da 6 Haziran Cumartesi ve önümüzdeki günlerde hava sıcak ve güneşli olacak. Dışarıda vakit geçireceklerin önlemler alması gerekir. Bu, sağlıklı ve keyifli bir gün geçirmelerine yardımcı olur.

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hava durumu Hatay
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