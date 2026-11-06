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Hatay Hava Durumu! 06 Kasım Cuma Hatay hava durumu nasıl?

Hatay'da hava durumu 06 Kasım 2026 itibarıyla oldukça keyifli. Sıcaklığın 20 derece civarında seyretmesi, açık hava etkinlikleri için ideal fırsatlar sunuyor. Zaman zaman bulutlar gün içinde görülebilirken, öğle saatlerinde hafif yağış bekleniyor. Mevsim geçişlerinin etkili olduğu bu dönemde, dışarı çıkmadan önce hava durumu kontrol edilmesi öneriliyor. Tarım için önemli olan yağışlar, dikkatli olunmadığında zarara yol açabilir.

Hatay Hava Durumu! 06 Kasım Cuma Hatay hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Hatay’da hava durumu oldukça keyifli. 06 Kasım 2026 itibarıyla hava sıcaklığı 20 derece civarında seyrediyor. Zaman zaman hafif bulutlu bir gökyüzü var. Bugün dışarıda vakit geçirmek için ideal bir gün. Hatay’ın iklimi sıcak ve ılımandır. Sonbahar aylarının başlangıcıyla hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Bugünkü hava durumu açık hava etkinlikleri için cazip.

Hatay’da hava durumu konforlu bir sıcaklık sunuyor. Yumuşak bir rüzgâr eşlik ediyor. Zaman zaman artan bulutlar gün içinde etkili olabilir. Öğle saatlerinde hafif yağış bekleniyor. Hava koşullarının dinamik olduğunu gösteriyor. Dışarıda geçireceğiniz vakti planlarken şemsiye almak akıllıca olabilir. Akşam saatleri gelince sıcaklık 18 dereceye kadar düşebilir. Dışarıda oturanlar için hafif bir giyinme ihtiyacı doğabilir.

Önümüzdeki günlere bakalım. Pazartesi günü Hatay’da sıcaklık 21 derece civarında olacak. Salı ve çarşamba ise 19-22 derece arasında bir sıcaklık göreceğiz. Bu günlerde hafif yağışlar olabilir. Tarım ile uğraşanlar için bu durum faydalı olabilir. Ancak yağışların zarar vermemesi için dikkatli olmalılar. Çiftçilerin ekinlerini korumaları önemli bir konu. Geçmişte aşırı yağışların zarar verebileceği unutulmamalı.

Sonbahar mevsimi sebebiyle ani değişiklikler yaşanabilir. Dışarı çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmekte fayda var. Özellikle akşam saatlerini dışarıda geçirecek olanlar, uygun kıyafetler seçmelidir. Mevsim geçişleri her zaman sürprizler barındırır. Hazırlıksız yakalanmamak için dikkatli olmalıyız.

Hatay’da 06 Kasım 2026 itibarıyla hava durumu keyifli. Ancak hafif yağışlar ve sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemli. Dışarıda zaman geçirirken bu durumu göz önünde bulundurmalıyız. Bugünkü hava durumu ve önümüzdeki günler, Hatay’da yaşamı konforlu kılacak.

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hava durumu Hatay
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