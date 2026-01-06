HABER

Hatay Hava Durumu! 06 Ocak Salı Hatay hava durumu nasıl?

Bugün Hatay'da hava durumu parçalı bulutlu. Gündüz sıcaklığı 13 derece, gece ise 5 derece olması bekleniyor. Rüzgar doğu yönünden saatte 18 kilometre hızla esecek. Önümüzdeki günlerde sıcaklık artacak ve 7 Ocak'ta 14, 8 Ocak'ta 15 dereceye ulaşacak. Genel olarak ılıman bir hava bekleniyor. Sabah ve akşam saatlerinde düşük sıcaklıklar rahat kıyafet seçimlerini zorunlu kılacak. Nem oranı akşama doğru yükselecek.

Doğukan Akbayır

Bugün, 6 Ocak 2026 Salı günü, Hatay'da hava durumu parçalı bulutlu. Gündüz sıcaklığı 13 derece civarında. Gece sıcaklığının ise 5 derece olması bekleniyor. Rüzgar doğu yönünden esecek. Hızının saatte yaklaşık 18 kilometre olması tahmin ediliyor. Nem oranı gündüz %53 olacak. Akşam saatlerinde bu oran %69 civarına yükselecek.

Önümüzdeki günlerde hava sıcaklığı artacak. 7 Ocak Çarşamba günü sıcaklık 14 dereceye yükselecek. 8 Ocak Perşembe günü ise 15 derece olacağı tahmin ediliyor. Cuma günü hava sıcaklığının yeniden 13 derece civarında olması bekleniyor. Genel olarak hava durumu parçalı bulutlu kalacak. Yağış beklenmiyor.

Bu dönemde hava koşulları ılıman olacak. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük olabilir. Dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde daha hafif kıyafetler tercih edilebilir. Rüzgar doğu yönünden esiyor. Rüzgarın etkisini azaltmak için rüzgar geçirmeyen giysiler seçmek mantıklı. Akşam saatlerinde nem oranı yüksek olacak. Nemden korunmak için doğru kıyafetleri tercih etmek önemlidir.

Canlı Skor
