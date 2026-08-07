HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Hatay Hava Durumu! 07 Ağustos Cuma Hatay hava durumu nasıl?

Hatay'da 7 Ağustos 2026 itibarıyla hava durumu sıcak ve güneşli. Gündüz sıcaklıklar 35 dereceye yaklaşacak, gece 26 derece civarında seyredecek. Yüksek nem nedeniyle bunaltıcı bir hava hissedilebilir. Önümüzdeki günlerde de benzer koşullar geçerli olacak. Sıcak havalarda dışarıda fazla vakit geçirmekten kaçınmak, bol su içmek ve güneşten korunmak önemli. Özellikle hassas grupların rahatlığına dikkat edilmelidir.

Hatay Hava Durumu! 07 Ağustos Cuma Hatay hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 7 Ağustos 2026 Cuma günü, Hatay'da hava durumu sıcak ve güneşli. Gün boyunca sıcaklığın 35 dereceye ulaşması bekleniyor. Gece ise 26 derece civarında olması öngörülüyor. Bu sıcaklıklar, yaz iklimine uygun olarak yüksek nemle birleşiyor. Sonuç olarak, bunaltıcı bir hava oluşabilir.

Önümüzdeki günlerde, 8 ve 9 Ağustos tarihlerinde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. Gün içinde sıcaklıklar 35 derece civarında olacaktır. Gece ise 24 ile 26 derece arasında sıcaklık hissedilecek. 10 Ağustos'ta sıcaklığın 36 dereceye yükselmesi bekleniyor.

Bu sıcak hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirmekten kaçının. Dışarı çıkmanız gerektiğinde, hafif ve açık renkli giysiler giyin. Bol su içmeye özen gösterin. Güneşten korunmak için şapka veya şemsiye kullanın. Klimalı ortamlarda kalmak veya gölgelik alanları tercih etmek de rahatlatacaktır.

Sıcak hava koşullarının devam edeceği günlerde, önlemleri almak sağlığınızı korumak için önemlidir. Hassas gruplar, yaşlılar ve çocuklar daha dikkatli olmalıdır. Onların rahatlığına özen göstermeliyiz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sosyal medya devine yüz milyonlarca dolarlık ceza!Sosyal medya devine yüz milyonlarca dolarlık ceza!
Turizmin önemine dikkat çekip Alanya'daki rahatsızlığı dile getirdiTurizmin önemine dikkat çekip Alanya'daki rahatsızlığı dile getirdi

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Hatay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son ankette farklı sonuç! Birinci değişti, CHP ile MHP'de büyük kayıp

Son ankette farklı sonuç! Birinci değişti, CHP ile MHP'de büyük kayıp

Fatih Altaylı ateş püskürdü: "Yuh artık... Ulan siz kamu görevlisisiniz!"

Fatih Altaylı ateş püskürdü: "Yuh artık... Ulan siz kamu görevlisisiniz!"

Papara Park'ta tarihi gece! Mohamed Salah için dev imza töreni

Papara Park'ta tarihi gece! Mohamed Salah için dev imza töreni

8 kez ameliyat oldu! "Son inşallah" demişti, üzen haber geldi

8 kez ameliyat oldu! "Son inşallah" demişti, üzen haber geldi

1+1'le yarışıyor: Evi, arabayı etkiledi! Duyan masadan kalkıyor

1+1'le yarışıyor: Evi, arabayı etkiledi! Duyan masadan kalkıyor

Altın için çarpıcı çıkış 'Fiyat hareketleri bunu gösteriyor'

Altın için çarpıcı çıkış 'Fiyat hareketleri bunu gösteriyor'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.