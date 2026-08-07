Hatay Hava Durumu! 07 Ağustos Cuma Hatay hava durumu nasıl?

Bugün, 7 Ağustos 2026 Cuma günü, Hatay'da hava durumu sıcak ve güneşli. Gün boyunca sıcaklığın 35 dereceye ulaşması bekleniyor. Gece ise 26 derece civarında olması öngörülüyor. Bu sıcaklıklar, yaz iklimine uygun olarak yüksek nemle birleşiyor. Sonuç olarak, bunaltıcı bir hava oluşabilir.

Önümüzdeki günlerde, 8 ve 9 Ağustos tarihlerinde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. Gün içinde sıcaklıklar 35 derece civarında olacaktır. Gece ise 24 ile 26 derece arasında sıcaklık hissedilecek. 10 Ağustos'ta sıcaklığın 36 dereceye yükselmesi bekleniyor.

Bu sıcak hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirmekten kaçının. Dışarı çıkmanız gerektiğinde, hafif ve açık renkli giysiler giyin. Bol su içmeye özen gösterin. Güneşten korunmak için şapka veya şemsiye kullanın. Klimalı ortamlarda kalmak veya gölgelik alanları tercih etmek de rahatlatacaktır.

Sıcak hava koşullarının devam edeceği günlerde, önlemleri almak sağlığınızı korumak için önemlidir. Hassas gruplar, yaşlılar ve çocuklar daha dikkatli olmalıdır. Onların rahatlığına özen göstermeliyiz.