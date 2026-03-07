HABER

Hatay Hava Durumu! 07 Mart Cumartesi Hatay hava durumu nasıl?

Hatay'da 7 Mart 2026 Cumartesi günü hava kısmen güneşli, sıcaklık 16 derece civarında seyredecek. Açık hava etkinlikleri için uygun fırsatlar sunulacak. Önümüzdeki günlerde hava genellikle güneşli kalacak. 8 ve 9 Mart'ta sıcaklık aynı seviyelerde olacak. Ancak, 7 Mart'ta sağanak yağış riski bulunuyor. Gündüz güneşi değerlendirmek için kat kat giyinmek ve rüzgâra karşı tedbir almak önem taşıyor.

Simay Özmen

Bugün, 7 Mart 2026 Cumartesi, Hatay'da hava durumu kısmen güneşli. Sıcaklık 16 derece civarında olacak. Gündüz sıcaklık 16 - 17 derece arasında seyredecek. Gece sıcaklık 3 - 4 derece arasında olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir gün.

Önümüzdeki günlerde hava genel olarak güneşli kalacak. 8 Mart Pazar günü sıcaklık yine 16 - 17 derece civarında olacak. Güneşli bir gün geçireceğiz. 9 Mart Pazartesi de sıcaklık 16 - 17 derece olacak. Çoğunlukla güneşli bir hava bekleniyor. 10 Mart Salı günü sıcaklık 18 - 19 derece civarında olacak. Bol güneş ışığı bekleniyor.

Bu dönemde şemsiye almak faydalı olacaktır. 7 Mart Cumartesi'de sağanak yağış olabilir. Diğer günlerde hava genellikle güneşli olacaktır. Açık hava etkinlikleri için uygun fırsatlar sunulacak. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık daha düşük olabilir. Kat kat giyinmek önemlidir. Rüzgâra karşı koruyucu önlemler almak da gereklidir. Gündüzleri güneşli havadan yararlanarak açık hava aktiviteleri yapabilirsiniz. Ani hava değişimlerine karşı tedbirli olunmalıdır.

