Hatay Hava Durumu! 08 Ağustos Cumartesi Hatay hava durumu nasıl?

Bugün, 8 Ağustos 2026 Cumartesi günü, Hatay'da hava sıcak ve güneşli. Gündüz saatlerinde sıcaklık 35 dereceye ulaşacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık 26 derece civarında olacak. Nem oranı %32 olacak. Rüzgarın hızı 4.59 km/saat civarında olacak, B yönünden esecek. Yağış beklenmiyor. Bulut oranı %0 olacak.

Benzer hava koşullarının önümüzdeki günlerde devam etmesi bekleniyor. 9 Ağustos Pazar günü sıcaklık 35 derece civarında olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 24 dereceye düşecek. 10 Ağustos Pazartesi günü sıcaklık 37 dereceye ulaşacak. Gece saatlerinde sıcaklık 24 derece civarında devam edecek. 11 Ağustos Salı günü sıcaklık 38 dereceye çıkacak. Gece için sıcaklık yine 24 derece civarında olacak. Nem oranı %35 olarak kalacak. Rüzgarın hızı 4.4 - 4.84 km/saat civarında, B yönünden esecek. Yağış beklenmiyor. Bulut oranı %0 olacak.

Sıcak hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçirenler önlem almalı. Bol su tüketmelisiniz. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edin. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde dışarıda durmaktan kaçınmalısınız. Güneş koruyucu ürünler kullanarak cildinizi korumayı unutmayın. Sıcak havalarda yaşlılar ve çocuklar hassas gruplardır. Onların daha dikkatli olması gerektiğini unutmamalıyız.