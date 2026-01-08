Hatay Hava Durumu! 08 Ocak Perşembe Hatay hava durumu nasıl?

8 Ocak 2026 Perşembe günü, Hatay'da hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 15 dereceye ulaşacak. Gece saatlerinde sıcaklık 7 dereceye düşecek. Bugünkü hava durumu 15 - 7 derece arasında değişecek.

9 Ocak Cuma günü hafif yağışlı bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 13 derece civarına düşecek. Gece saatlerinde ise sıcaklık 6 dereceye inecek. 10 Ocak Cumartesi günü açık ve güneşli bir hava olacak. Gündüz sıcaklığı 14 dereceye ulaşacak. Gece sıcaklığı 6 derece civarında kalacak.

11 Ocak Pazar günü hafif yağışlı hava bekliyoruz. Gündüz sıcaklıkları 12 dereceye düşecek. Gece sıcaklıkları ise 6 derece civarında kalacak. Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmalısınız. Yağışlı günlerde su geçirmeyen ayakkabılar giymek faydalıdır. Uygun bir yağmurluk kullanmak ıslanmaktan korur.

Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere karşı kat kat giyinmek de önemlidir. Hatay'da gündüz sıcaklıkları 12 - 14 derece olacak. Gece saatlerinde sıcaklıklar ise 6 - 7 derece arasında değişecek. Hava koşullarına uygun giyinmeye devam etmelisiniz.