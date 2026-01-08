HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Hatay Hava Durumu! 08 Ocak Perşembe Hatay hava durumu nasıl?

Hatay'da 8 Ocak 2026 Perşembe günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 15 dereceye kadar yükselecekken, gece 7 dereceye düşecek. 9 Ocak Cuma günü ise hafif yağış bekleniyor ve sıcaklık 13 dereceye inecek. 10 Ocak Cumartesi'de tekrar güneşli bir hava görülecek. Hava koşullarına uygun giyinmek, ani sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Uygun kıyafetler sağlık açısından fayda sağlar.

Hatay Hava Durumu! 08 Ocak Perşembe Hatay hava durumu nasıl?
Doğukan Akbayır

8 Ocak 2026 Perşembe günü, Hatay'da hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 15 dereceye ulaşacak. Gece saatlerinde sıcaklık 7 dereceye düşecek. Bugünkü hava durumu 15 - 7 derece arasında değişecek.

9 Ocak Cuma günü hafif yağışlı bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 13 derece civarına düşecek. Gece saatlerinde ise sıcaklık 6 dereceye inecek. 10 Ocak Cumartesi günü açık ve güneşli bir hava olacak. Gündüz sıcaklığı 14 dereceye ulaşacak. Gece sıcaklığı 6 derece civarında kalacak.

11 Ocak Pazar günü hafif yağışlı hava bekliyoruz. Gündüz sıcaklıkları 12 dereceye düşecek. Gece sıcaklıkları ise 6 derece civarında kalacak. Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmalısınız. Yağışlı günlerde su geçirmeyen ayakkabılar giymek faydalıdır. Uygun bir yağmurluk kullanmak ıslanmaktan korur.

Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere karşı kat kat giyinmek de önemlidir. Hatay'da gündüz sıcaklıkları 12 - 14 derece olacak. Gece saatlerinde sıcaklıklar ise 6 - 7 derece arasında değişecek. Hava koşullarına uygun giyinmeye devam etmelisiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
“Operasyon” demişti, şimdi görüşüyor! Trump’tan Petro hamlesi“Operasyon” demişti, şimdi görüşüyor! Trump’tan Petro hamlesi
Trump, ABD'yi BM dahil 66 kuruluştan geri çektiTrump, ABD'yi BM dahil 66 kuruluştan geri çekti

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Hatay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD gözünü resmen Grönland'a dikti: "Askeri seçenek masada"

ABD gözünü resmen Grönland'a dikti: "Askeri seçenek masada"

7 ilin valisi merkeze çekildi, 19 ile yeni vali atandı

7 ilin valisi merkeze çekildi, 19 ile yeni vali atandı

Federasyondan Osimhen için gece yarısı açıklama! Tüm ülke onu konuştu

Federasyondan Osimhen için gece yarısı açıklama! Tüm ülke onu konuştu

'Yağlarını aldırdı 8 kilo verdi' denmişti! Son hali yine gündem oldu

'Yağlarını aldırdı 8 kilo verdi' denmişti! Son hali yine gündem oldu

Doğum izni süresi artıyor! Bakan Göktaş duyurdu

Doğum izni süresi artıyor! Bakan Göktaş duyurdu

İnternet alışverişinde bir dönem sona erdi! Gümrüksüz alışveriş bitti

İnternet alışverişinde bir dönem sona erdi! Gümrüksüz alışveriş bitti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.