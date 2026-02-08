Hatay Hava Durumu! 08 Şubat Pazar Hatay hava durumu nasıl?

Bugün, 8 Şubat 2026 Pazar günü, Hatay'da hava durumu sıcak. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Gün boyunca hafif sağanak yağmurlu hava bekleniyor. Nem oranı %87 civarında. Rüzgar hızı ise 4.7 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:30. Gün batımı ise 18:08 olarak hesaplandı.

Önümüzdeki günlerde, 9 Şubat Pazartesi günü, kısmen güneşli bir hava öngörülüyor. Sıcaklık 20 ile 22 derece arasında olacak. 10 Şubat Salı günü, kısmen güneşli hava devam edecek. Sıcaklıklar 18 ile 22 derece arasında seyredecek. 11 Şubat Çarşamba günü bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 17 ile 22 derece arasında değişecek.

Bu dönemde, sabah ve akşam saatlerinde hafif yağmurlu hava koşulları bekleniyor. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır. Nem oranının yüksek olması nedeniyle terleme ve rahatsızlıklar yaşanabilir. Hafif ve nefes alabilir kıyafetler tercih etmeniz öneriliyor. Rüzgar hızının düşük olması açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sunuyor. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmakta fayda var.

Gün doğumu ve batımı saatlerine dikkat ederek gün ışığından faydalanabilirsiniz. Gün batımına yakın saatlerde hava sıcaklıkları düşebilir. Akşam planlarınızı yaparken buna uygun giyinmeniz önemlidir. Önümüzdeki günlerde Hatay'da hava durumu ılıman ve yağmurlu olacak.