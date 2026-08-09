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Hatay Hava Durumu! 09 Ağustos Pazar Hatay hava durumu nasıl?

Hatay'da bugün sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 35 dereceye ulaşırken, gece 24 derece civarında seyredecek. Nem oranı %35 olarak ölçülecek. Rüzgar batıdan saatte 4.4 kilometre hızla esecek. Açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olması gerekiyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklık daha da yükselerek 36 ve 38 dereceye çıkacak. Bol su içmek ve güneş koruyucu kullanmak sağlığınızı korumak için önemli.

Hatay Hava Durumu! 09 Ağustos Pazar Hatay hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 9 Ağustos 2026 Pazar günü, Hatay'da hava oldukça sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığının 35 derece civarında olması bekleniyor. Gece ise hava 24 derece civarında seyredecek. Nem oranı %35 civarında olacak. Rüzgar batı yönünden saatte yaklaşık 4.4 kilometre hızla esecek. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri planlayanlar için risk oluşturuyor.

Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları devam edecek. 10 Ağustos Pazartesi günü sıcaklığın 36 derece, 11 Ağustos Salı günü ise 38 derece olması tahmin ediliyor. Bu yüksek sıcaklıklar, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için tehlike oluşturabilir.

Sıcak hava koşullarında dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dışarıda durmaktan kaçınılmalı. Bol su içmek, hafif ve açık renk giysiler giymek önemlidir. Güneş koruyucu ürünlerin kullanılması cilt korumasını artırır. Özellikle yaşlılar ve çocukların daha dikkatli olması gerektiği unutulmamalıdır.

Hatay'da bugün ve önümüzdeki günlerde hava sıcak ve güneşli olacak. Bu koşullarda sağlık önlemleri almak son derece önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Hatay
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