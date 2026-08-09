Hatay Hava Durumu! 09 Ağustos Pazar Hatay hava durumu nasıl?

Bugün, 9 Ağustos 2026 Pazar günü, Hatay'da hava oldukça sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığının 35 derece civarında olması bekleniyor. Gece ise hava 24 derece civarında seyredecek. Nem oranı %35 civarında olacak. Rüzgar batı yönünden saatte yaklaşık 4.4 kilometre hızla esecek. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri planlayanlar için risk oluşturuyor.

Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları devam edecek. 10 Ağustos Pazartesi günü sıcaklığın 36 derece, 11 Ağustos Salı günü ise 38 derece olması tahmin ediliyor. Bu yüksek sıcaklıklar, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için tehlike oluşturabilir.

Sıcak hava koşullarında dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dışarıda durmaktan kaçınılmalı. Bol su içmek, hafif ve açık renk giysiler giymek önemlidir. Güneş koruyucu ürünlerin kullanılması cilt korumasını artırır. Özellikle yaşlılar ve çocukların daha dikkatli olması gerektiği unutulmamalıdır.

Hatay'da bugün ve önümüzdeki günlerde hava sıcak ve güneşli olacak. Bu koşullarda sağlık önlemleri almak son derece önemlidir.