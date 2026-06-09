Hatay Hava Durumu! 09 Haziran Salı Hatay hava durumu nasıl?

Bugün, 9 Haziran 2026 Salı günü, Hatay'da hava durumu oldukça sıcak olacak. Güneşli bir gün geçireceğiz. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 31 - 32 derece civarında olacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık 21 - 22 derece arasında seyredecek. Rüzgar hafif esecek. Hızı saatte 3 - 4 kilometre civarında olacak. Nem oranı %30 - %40 arasında değişecek.

Bugünkü hava durumu, dışarı çıkarken hafif kıyafetler giymeniz gerektiğini gösteriyor. Nefes alabilir giysiler tercih edin. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş gözlüğü kullanmanız faydalı olacaktır. Bol su içmeyi unutmayın. Vücudunuzun su dengesini korumak önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 10 Haziran Çarşamba günü hava sıcaklıkları 30 - 31 derece olacak. 11 Haziran Perşembe günü ise sıcaklık 31 - 32 derece civarında kalacak. Bu sıcaklıklar yaz mevsiminin tipik özelliklerini yansıtıyor.

Sıcak hava koşullarında, mümkünse öğle saatlerinde dışarıda uzun süre kalmayın. Dışarı çıkmanız gerekiyorsa güneşin en yoğun olduğu saatlerde gölge alanlarda bulunun. Güneş koruyucu ürünler kullanarak cildinizi korumayı unutmayın. Ayrıca ağır yemeklerden kaçının. Hafif ve sindirimi kolay yiyecekler tercih edin. Bu önlemler, sıcak hava koşullarında sağlığınızı korumaya yardımcı olacaktır.