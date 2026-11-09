Hatay Hava Durumu! 09 Kasım Pazartesi Hatay hava durumu nasıl?

Hatay hava durumu 09 Kasım 2026 tarihinde oldukça değişken. Bugün güneşli ve sıcak bir gün bekleniyor. Sıcaklıkların 19 - 22 derece arasında olacağı tahmin ediliyor. Öğle saatlerinde sıcaklık 20 derece civarına ulaşacak. Havanın açık olması, dışarıda zaman geçirmek isteyenler için güzel bir fırsat sunuyor. Günün ilerleyen saatlerinde yer yer bulutlar oluşabilir. Bu durum sıcaklıkta hafif bir düşüşe yol açabilir.

Bugünkü hava durumu, akşam saatlerine kadar açık bir gökyüzü ve yumuşak bir rüzgar ile geçecek. Akşam saatlerinde hafif bir nem etkili olabilir. Bu durum hissedilen sıcaklığı artırabilir. Dışarıda vakit geçirirken bu durumu göz önünde bulundurmalısınız. Güneşin tadını çıkarmak için güzel bir gün. Kıyafet seçimlerinizi akşam saatlerinin biraz daha düşük sıcaklığına uygun yapmalısınız.

Önümüzdeki günlerde yine değişken hava koşulları bekleniyor. Salı günü sıcaklıklar aynı seviyelerde kalacak. Daha bulutlu bir hava ile karşılaşacağız. Günün ilerleyen saatlerinde hafif bir yağış beklemekteyiz. Bu nedenle uygun hazırlıklar yapmanız gerekebilir. Özellikle dışarı çıkarken bir şemsiye veya hafif bir yağmurluk bulundurmalısınız.

Çarşamba günü daha serin bir hava öngörülüyor. Sıcaklıkların 18 - 21 derece arasında olacağı tahmin ediliyor. Havanın soğumasıyla birlikte, pazar gününe kadar devam eden havalar dikkat gerektirebilir. Yine de günün büyük kısmında iyileşmeler yaşanabilir.

Hatay hava durumu bugünkü güzel güneş ve ılımlı sıcaklıklarla başladı. Ancak ilerleyen günlerde yağışlı bir döneme gireceğiz. Bu nedenle hazırlıklı olmanızda fayda var. Havanın nasıl değişeceğine dikkat ederek dışarıda daha sağlıklı ve konforlu zaman geçirebilirsiniz.