Hatay Hava Durumu! 09 Nisan Perşembe Hatay hava durumu nasıl?

Bugün, 9 Nisan 2026 Perşembe günü, Hatay'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık yaklaşık 20 derece civarında olacak. Hava çoğunlukla güneşli geçecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 13 - 14 dereceye düşecek. Zaman zaman yağmur ve çisenti görülebilir. Dışarı çıkarken yanınıza yağmurluk veya şemsiye almanız faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenliğini sürdürecek. 10 Nisan Cuma günü sıcaklık 20 - 22 derece arasında olacak. Hava kısmen güneşli olacak. 11 Nisan Cumartesi günü sıcaklık 17 - 18 derece civarına düşecek. Hava bulutlu ve güneşli olacak. 12 Nisan Pazar günü sıcaklık 18 - 20 derece arasında kalacak. Hava genel olarak güneşli olacak.

Bu dönemde hava koşullarının değişken olabileceğini unutmalıyız. Planlarınızı yaparken hava tahminlerini kontrol etmek önemlidir. Serin havaya karşı hazırlıklı olmak için kat kat giyinmek faydalıdır. Yanınızda yağmurluk veya şemsiye bulundurmak da yararlıdır. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Gerekirse korunaklı alanlara sığınmak önem taşır. Böylece Hatay'daki hava koşullarına en iyi şekilde hazırlıklı olabiliriz.