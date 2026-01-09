HABER

Hatay Hava Durumu! 09 Ocak Cuma Hatay hava durumu nasıl?

Bugün, 9 Ocak 2026, Hatay'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Sabah saatlerinde sıcaklık 8°C, gündüz ise 11°C civarına çıkacak. Hafif yağışların etkili olacağı gün boyunca akşam saatlerinde sıcaklık 10°C'ye düşerken, geceye doğru 6°C'ye gerileyecek. Cumartesi açık hava beklenirken, Pazar hafif yağmurlar ortaya çıkabilir. Yağışlı günlerde su geçirmeyen giysiler tercih edilmeli, trafikte dikkatli olunmalıdır.

Ufuk Dağ

Bugün, 9 Ocak 2026 Cuma günü, Hatay'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı yaklaşık 8°C civarında olacak. Hafif yağışlar bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 11°C'ye kadar yükselecek. Yağmurlu bir hava hakim olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 10°C civarına düşecek. Hafif yağışlar devam edecek. Gece saatlerinde hava sıcaklığı 6°C civarına gerileyecek. Parçalı bulutlu bir hava bekleniyor.

Cumartesi günü, 10 Ocak 2026, hava sıcaklıkları 14°C ile 6°C arasında değişecek. Açık bir hava bekleniyor. Pazar günü, 11 Ocak 2026, hava sıcaklıkları 10°C ile 8°C arasında olacak. Hafif yağışlar görülebilir. Pazartesi günü, 12 Ocak 2026, hava sıcaklıkları 13°C ile 9°C arasında değişecek. Orta şiddetli yağışlar bekleniyor.

Hava koşullarına uygun giyinmek önemli. Özellikle yağışlı günlerde su geçirmeyen ayakkabılar giymek faydalı olacaktır. Su geçirmeyen giysiler de tercih edilmelidir. Yağışlı günlerde trafikte dikkatli olmak gerekiyor. Araçların lastiklerinin iyi durumda olduğundan emin olunmalı. Hava durumu raporlarını düzenli olarak kontrol etmek önerilir. Hava koşullarına göre planların yapılması önemlidir.

