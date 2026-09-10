Hatay Hava Durumu! 10 Eylül Perşembe Hatay hava durumu nasıl?

Hatay'da 10 Eylül 2026 tarihi itibarıyla hava durumu sonbaharın başlangıcını yansıtıyor. Yaz aylarının sıcak günlerinden çıkıyoruz. Bugün Hatay'da genel olarak 20 derece civarında bir sıcaklık hakim. Yüksek nem oranı bunaltıcı bir hava yaratabiliyor. Sahil kenarında esen hafif bir rüzgar, sıcaklıkları hafifletebilir. Gün boyunca bulutlu bir hava gözlemleniyor. Kirli beyaz bulutlar gökyüzünü kaplıyor. Ara sıra güneşin de yüzünü göstereceği bekleniyor. Bu nedenle şemsiye veya yağmurluk almanız faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu merak konusu olmaya devam edecek. 11 Eylül’de sıcaklıklar 19 - 22 derece arasında değişecek. Rüzgarın hızı arttıkça daha serin bir hava hissedilebilir. Bazı günlerde görülecek örtülü gökyüzü, akşam saatlerinde hafif yağışlara yol açabilir. Sıcaklıkların düşmesi, sonbaharın gelişini müjdeleyen doğal bir süreçtir.

Bu dönemlerde hava durumuna dikkat etmek çok önemlidir. Kıyafet seçimlerinizde kat kat giyinmek, ani hava değişimlerine karşı koruma sağlar. Dışarı çıkarken hava şartlarına uygun bir şapka ve güneş gözlüğü bulundurmak faydalıdır. Sıcak günlerde bol su içmek gerekir. Gölgelik alanlar tercih etmek, sağlığı koruma da dikkate alınmalıdır.

Hatay hava durumu genel olarak 20 derece civarında şekillenir. Önümüzdeki günlerde hava şartlarının dalgalanacağı bekleniyor. Mevsim geçişi döneminde hava durumuna dikkat edin. Kendinizi her koşula hazırlıklı tutun. Sonbaharın güzel günlerine ulaşırken yazın sıcak günlerinden gelen serinliği hissetmek harika olacak.