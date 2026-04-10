Hatay Hava Durumu! 10 Nisan Cuma Hatay hava durumu nasıl?

Bugün, 10 Nisan 2026 Cuma günü, Hatay'da hava koşulları değişken olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık yaklaşık 20 derece olacak. Zaman zaman yağmur ve çisenti görülebilir. Gece sıcaklıkları ise 11 dereceye düşecek. Dışarı çıkarken yağmurluk veya şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır.

11 Nisan Cumartesi günü, sıcaklıklar 19 derece civarında olacak. Muhtemel sağanaklar bekleniyor. 12 Nisan Pazar günü hava kısmen güneşli olacak. Bu günde sıcaklıklar 19 derece civarında seyredecek. 13 Nisan Pazartesi günü hava yine kısmen güneşli devam edecek. Sıcaklıklar 20 derece civarında kalacak.

Bu dönemde hava koşullarının değişken olabileceğini unutmamak önemlidir. Planlarınızı yaparken hava tahminlerini kontrol edin. Serin havaya karşı hazırlıklı olmak için kat kat giyinin. Yanınızda yağmurluk veya şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Gerekirse korunaklı alanlara sığınmalısınız. Bu şekilde Hatay'daki hava koşullarına karşı hazırlıklı olabilirsiniz. Gününüzün keyfini çıkaracaksınız.