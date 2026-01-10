Hatay Hava Durumu! 10 Ocak Cumartesi Hatay hava durumu nasıl?

Bugün, 10 Ocak 2026 Cumartesi günü, Hatay'da hava durumu ılıman ve açık. Gün boyunca sıcaklık 14 ile 6 derece arasında değişiyor. Bu, keyifli bir gün geçireceğiniz anlamına geliyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. 11 Ocak Pazar günü hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar 10 ile 8 derece arasında olacak. 12 Ocak Pazartesi günü orta şiddette yağmurların etkili olması tahmin ediliyor. Sıcaklık 13 ile 9 derece arasında değişecek. 13 Ocak Salı günü hafif yağmurlar devam edecek. Sıcaklıklar 10 ile 7 derece arasında olacak.

Bu değişken hava koşulları açık hava etkinlikleri planlayanlar için önemlidir. Dışarı çıkarken uygun bir yağmurluk veya şemsiye almanız faydalı olabilir. Yağmurlu günlerde yollar kayganlaşabilir. Bu nedenle araç kullanırken dikkatli olmalı ve hız limitlerine uymalısınız.

Hatay'da 10 Ocak Cumartesi günü hava durumu açık ve ılıman. Ancak önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. Planlarınızı yaparken hava tahminlerini göz önünde bulundurmanızda fayda var.