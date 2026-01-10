HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Hatay Hava Durumu! 10 Ocak Cumartesi Hatay hava durumu nasıl?

Hatay'da 10 Ocak 2026 Cumartesi günü hava durumu ılıman ve açık. Sıcaklıklar gün boyunca 14 ile 6 derece arasında seyrediyor. Ancak, önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler öngörülüyor. 11 Ocak Pazar günü hafif yağmur bekleniyor. 12 Ocak Pazartesi ve 13 Ocak Salı günlerinde ise orta şiddette yağmurlar devam edecek. Açık hava etkinlikleri planlayanlar için hava tahminleri dikkate alınmalı.

Hatay Hava Durumu! 10 Ocak Cumartesi Hatay hava durumu nasıl?
Taner Şahin

Bugün, 10 Ocak 2026 Cumartesi günü, Hatay'da hava durumu ılıman ve açık. Gün boyunca sıcaklık 14 ile 6 derece arasında değişiyor. Bu, keyifli bir gün geçireceğiniz anlamına geliyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. 11 Ocak Pazar günü hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar 10 ile 8 derece arasında olacak. 12 Ocak Pazartesi günü orta şiddette yağmurların etkili olması tahmin ediliyor. Sıcaklık 13 ile 9 derece arasında değişecek. 13 Ocak Salı günü hafif yağmurlar devam edecek. Sıcaklıklar 10 ile 7 derece arasında olacak.

Bu değişken hava koşulları açık hava etkinlikleri planlayanlar için önemlidir. Dışarı çıkarken uygun bir yağmurluk veya şemsiye almanız faydalı olabilir. Yağmurlu günlerde yollar kayganlaşabilir. Bu nedenle araç kullanırken dikkatli olmalı ve hız limitlerine uymalısınız.

Hatay'da 10 Ocak Cumartesi günü hava durumu açık ve ılıman. Ancak önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. Planlarınızı yaparken hava tahminlerini göz önünde bulundurmanızda fayda var.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trump'tan İran iddiası: "Halk bazı şehirleri ele geçiriyor"Trump'tan İran iddiası: "Halk bazı şehirleri ele geçiriyor"
Kar yağışı uyarıları peş peşe geldi: İstanbul’da Pazartesi okullar tatil olur mu?Kar yağışı uyarıları peş peşe geldi: İstanbul’da Pazartesi okullar tatil olur mu?

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Hatay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Halep'te son durum! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi: Operasyon başladı

Halep'te son durum! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi: Operasyon başladı

Petro'yu tehdit etmişti! Trump yeni gelişmeyi duyurup tarih verdi

Petro'yu tehdit etmişti! Trump yeni gelişmeyi duyurup tarih verdi

Derbi öncesi Icardi'den Skriniar sözleri!

Derbi öncesi Icardi'den Skriniar sözleri!

Dominik'ten aşk pozu geldi! Sevgilisi tanıdık çıktı

Dominik'ten aşk pozu geldi! Sevgilisi tanıdık çıktı

Altın fiyatlarında ibre tersine döndü!

Altın fiyatlarında ibre tersine döndü!

En düşük emekli maaşı açıklandı!

En düşük emekli maaşı açıklandı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.