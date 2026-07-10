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Hatay Hava Durumu! 10 Temmuz Cuma Hatay hava durumu nasıl?

Hatay'da 10 Temmuz 2026 Cuma günü sıcak ve güneşli bir hava etkili olacak. Gün boyunca sıcaklık 32 ile 34 derece arasında değişecekken, nem oranı %45 olarak seyredecek. Kuzeydoğudan esecek rüzgar, saatte yaklaşık 5 km hızla esmesi bekleniyor. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları devam edecek. Sıcak hava, sağlıklı kalmak için bol sıvı tüketimi ve koruyucu önlemler almayı gerektiriyor.

Hatay Hava Durumu! 10 Temmuz Cuma Hatay hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Hatay'da bugün, yani 10 Temmuz 2026 Cuma günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gün boyunca sıcaklık 32 ile 34 derece arasında değişecek. Nem oranı %45 civarında seyredecek. Rüzgar ise kuzeydoğudan eserek saatte yaklaşık 5 km hızla esecek. Bu sıcak hava, Hatay'da tipik bir yaz gününü yansıtıyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. Cumartesi günü hava sıcaklığı 33 ile 34 derece arasında olacak. Pazar günü ise 34 ile 35 derece arasında bir sıcaklık bekleniyor. Nem oranında ve rüzgar hızında önemli bir değişiklik olmayacağı öngörülüyor. Bu durum, sıcak ve güneşli bir hava dalgasının devam edeceğini gösteriyor.

Bu sıcak hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olmaları gerekiyor. Bol su tüketimi önemli. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmeli. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanılmalı. Güneş koruyucu ürünler de uygulanmalı. Bu önlemler, sıcak havanın olumsuz etkilerinden korunmaya yardımcı olacaktır.

Ayrıca aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak faydalı olur. Mümkün olduğunca serin ortamlarda kalmak önerilir. Ağır fiziksel aktivitelerden kaçınılması da sağlıklı olacaktır.

Hatay'da 10 Temmuz Cuma günü ve önümüzdeki birkaç gün boyunca hava sıcak ve güneşli olacak. Bu dönemde sıcak hava koşullarına karşı gerekli önlemler alarak sağlıklı bir gün geçirilebilir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Hatay
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