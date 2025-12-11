Hatay Hava Durumu! 11 Aralık Perşembe Hatay hava durumu nasıl?

Bugün, 11 Aralık 2025 Perşembe. Hatay'da hava durumu yağmurlu ve serin. Gün boyunca hava sıcaklıkları 8 ile 15 derece arasında değişecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgarın hızı saatte 15 km civarında seyredecek. Gün doğumu saati 07:36. Gün batımı ise 17:20 olarak bekleniyor.

Yağmurlu günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler giymek önemlidir. Uygun ayakkabılar da tercih edilmelidir. Yağmur nedeniyle yollar kayganlaşabilir. Araç kullanırken dikkatli olunmalıdır.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişken olacak. 12 Aralık Cuma günü hava sıcaklıkları 6 ile 17 derece arasında değişecek. Cuma günü hava genellikle bulutlu olacak. 13 Aralık Cumartesi günü 4 ile 18 derece arasında sıcaklıklar bekleniyor. Bu gün de hava yine bulutlu olacak. 14 Aralık Pazar günü sıcaklık 4 ile 16 derece arasında değişecek. Hava bu gün de bulutlu olacak.

Bu dönemde hava koşullarının değişebileceğini göz önünde bulundurun. Planlarınızı yaparken hava durumunu kontrol etmek faydalı olacaktır. Yağmurlu ve serin günlerde kat kat giyinmek önemlidir. Dışarı çıkarken su geçirmez giysiler tercih edilmelidir.