Hatay Hava Durumu! 11 Mart Çarşamba Hatay hava durumu nasıl?

Bugün 11 Mart 2026 Çarşamba günü Hatay'da hava durumu keyifli. Sıcaklık 19 - 20 derece arasında olacak. Hava güneşli. Bu güzel hava açık hava etkinlikleri için ideal bir ortam sunuyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları bekleniyor. 12 Mart Perşembe günü sıcaklık 18 - 19 derece civarında kalacak. 13 Mart Cuma günü ise sıcaklık yine 18 - 19 derece arasında olacak. Hava kısmen güneşli olacak. Dışarıda vakit geçirirken hafif giysiler giymek önemlidir. Su tüketimine özen göstermek de gerekir.

Gün boyunca güneş ışınlarından korunmalısınız. Şapka veya güneş gözlüğü kullanmak iyi bir fikir. Cilt koruma amacıyla güneş kremi sürmek faydalıdır. En sıcak saatlerde bol su içmeye özen göstermelisiniz. Gölge alanlarda kalmaya çalışmalısınız. Bu şekilde Hatay'daki güzel havanın tadını çıkarırken sağlığınızı koruyabilirsiniz.