Hatay Hava Durumu! 11 Nisan Cumartesi Hatay hava durumu nasıl?

Bugün, 11 Nisan 2026 Cumartesi günü, Hatay'da hava koşulları değişkenlik gösterecek. Gündüz sıcaklık yaklaşık 19 derece olacak. Zaman zaman yağmurlu koşullar bekleniyor. Gece sıcaklıkları 10 dereceye düşecek. Dışarı çıkarken yağmurluk veya şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde, 12 Nisan Pazar günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklık ise 19 derece civarında seyredecek. 13 Nisan Pazartesi günü hava yine kısmen güneşli devam edecek. Sıcaklık 20 derece civarında kalacak. 14 Nisan Salı günü hava daha da ısınacak. Sıcaklık 22 dereceye ulaşacak. Artan bulutlarla birlikte hava durumu değişebilir.

Bu dönemde hava koşullarının değişken olabileceği önemlidir. Plan yaparken hava tahminlerini kontrol etmekte fayda var. Serin havaya karşı hazırlıklı olmak için kat kat giyinmek gerekir. Yanınızda yağmurluk veya şemsiye bulundurmak yararlıdır. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Gerekirse korunaklı alanlara sığınmak önemlidir. Bu şekilde Hatay'daki hava koşullarına hazırlıklı olabilirsiniz.