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Hatay Hava Durumu! 11 Temmuz Cumartesi Hatay hava durumu nasıl?

Hatay'da 11 Temmuz 2026 Cumartesi günü sıcak ve güneşli hava koşulları hakim olacak. Gündüz sıcaklık 33 - 34 dereceyi bulacak. Gece sıcaklık ise 23 - 25 derece arasında değişecek. Nem oranının %45 - %51 dolaylarında seyretmesi, öğle saatlerinde bunaltıcı hissiyat yaratabilir. Gelecek günlerde sıcaklıkların devam edeceği öngörülmekte. Açık hava etkinliklerinde dikkatli olunması, bol su tüketimi ve hafif giysiler tercih edilmesi önerilmektedir.

Hatay Hava Durumu! 11 Temmuz Cumartesi Hatay hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

11 Temmuz 2026 Cumartesi, Hatay'da hava durumu sıcak. Güneşli bir gün olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 33 - 34 derece. Gece ise 23 - 25 derece arasında seyredecek. Nem oranı %45 - %51 civarında değişecek. Rüzgar hızı 4 - 5 km/s olacak. Bu sıcaklık ve nem, öğle saatlerinde bunaltıcı bir hava hissi yaratabilir.

Gelecek günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 12 Temmuz Pazar günü hava sıcaklığı 33 - 34 derece olacak. 13 Temmuz Pazartesi günü ise hava 34 - 35 dereceye çıkacak. Yüksek sıcaklıklar ve düşük nem oranları, açık hava etkinlikleri planlayanları etkileyebilir. Dikkatli olunması gerekecek.

Sıcak havada öğle saatlerinde dışarıda bulunmak riskli olabilir. Güneş ışınları dik açıyla gelebilir. Bu nedenle, bu saatlerde gölgede kalmak önemli. Bol su tüketmekte fayda var. Açık hava etkinlikleri için hafif, açık renkli giysiler giymek vücut ısısını dengeler. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması gerekir.

Hatay'da 11 Temmuz 2026 Cumartesi günü hava sıcak ve güneşli. Takip eden günlerde de benzer hava koşulları devam edecek. Dışarıda bulunmaktan kaçınmak, bol su içmek ve hafif giysiler tercih etmek sağlığınızı korur.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Hatay
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