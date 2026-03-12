Hatay Hava Durumu! 12 Mart Perşembe Hatay hava durumu nasıl?

Bugün, 12 Mart 2026 Perşembe. Hatay'da hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca hava güneşli olacak. Sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında değişecek. Bu, Hatay'daki hava durumu hakkında iyi bir bilgi sağlıyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ılıman kalacak. 13 Mart Cuma günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklıklar yine 19 ile 22 derece arasında seyredecek. 14 Mart Cumartesi günü hava biraz daha serinleyecek. Sıcaklık 15 ile 18 derece arasında olacak. Hafif yağışlar bekleniyor. 15 Mart Pazar günü ise hava tekrar 19 ile 22 derece arasında olacak. Hafif yağmurlar görülebilir.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle yağışlı günlerde şemsiye veya su geçirmez giysiler bulundurmak gerekiyor. Bu, ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olur. Güneşli günlerde ise güneş koruyucu ürünler kullanmak önemlidir. Bol su içmek de sağlığınızı korumanıza destek olur.

Hatay'da hava durumu genel olarak ılıman ve değişken olacak. Günlük planlar yaparken hava tahminlerini kontrol etmek önem taşır. Gerekli önlemleri almak, konforlu bir hafta geçirmenizi sağlar.