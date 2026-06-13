Hatay Hava Durumu! 13 Haziran Cumartesi Hatay hava durumu nasıl?

Bugün, 13 Haziran 2026 Cumartesi, Hatay'da hava durumu oldukça keyifli. Hava genellikle güneşli. Sıcaklık 30 derece civarında. Gece saatlerinde sıcaklıklar 20 dereceye düşecek. Rüzgarın hızı 5 km/saat. Nem oranı %43 civarında kalacak.

14 Haziran Pazar günü yer yer sağanaklar bekleniyor. Sıcaklıklar 29 derece civarında. Gece sıcaklıkları 21 derece civarına düşecek. 15 Haziran Pazartesi günü hava tekrar güneşli. Sıcaklıklar 31 derece civarında olacak. 16 Haziran Salı günü bol güneş ışığı altında sıcaklıklar 32 dereceye ulaşacak.

Bu sıcak günlerde öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirirken dikkatli olmalıyız. Bol su içmek faydalı olacak. Güneş ışınlarından korunmak lazım. Ani hava değişimlerine karşı da hazırlıklı olmak gerekiyor. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek önemlidir.