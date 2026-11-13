Hatay Hava Durumu! 13 Kasım Cuma Hatay hava durumu nasıl?

Hatay, hava durumu açısından zengin özelliklere sahiptir. Mevsim geçişlerinde hava durumu değişkenlik gösterebilir. Bugün, 13 Kasım Cuma 2026'da Hatay'da hava genellikle açık. Sıcaklık 20 derece civarında. Sabah saatleri hafif serin. İlerleyen saatlerde güneş etkisini gösteriyor. Ancak, günün ilerleyen saatlerinde yer yer bulutlu hava bekleniyor. Dışarı çıkarken ince bir ceket ya da hırka almak faydalı olacaktır. Öğleden sonraki saatlerde hava biraz daha ısınacak. Sıcaklık 22 dereceye kadar çıkabilir. Bu sıcaklık, dışarıda vakit geçirmek için idealdir.

İlerleyen günlerde Hatay'daki hava durumu stabil görünmüyor. Cumartesi ve Pazar akşam saatlerinde daha fazla bulut oluşumu bekleniyor. Bazı bölgelerde hafif yağışlar görülebilir. Sıcaklıklar 19 ile 21 derece arasında değişecek. Bu durum, ılımlı hava geçişi anlamına geliyor. Önümüzdeki günlerde hava durumu değişken bir yapıya bürünebilir. Genel itibarıyla serinleyen hava, dış mekan aktiviteleri için keyifli bir ortam sunacak.

Hava şartlarına dair bazı önlemler almak önemlidir. Havanın soğuması ve yağmur beklenmesi, hazırlıklı olmayı gerektiriyor. Hafta sonu planları yaparken kalın giysi almak yararlı olabilir. Ani hava değişikliklerine karşı dikkatli olmak gerekiyor. Yağış sonrası zemin kayganlaşabilir. Özellikle yürüyüş yaparken uygun ayakkabılar tercih edilmelidir.

Hatay hava durumu değişken bir yapıya sahip. Bugünkü sıcaklıklar ve hava durumu, keyifli bir gün geçirme fırsatı sunuyor. Önümüzdeki günlerde hava durumu hazırlıklı olmayı gerektiriyor. Dışarıda geçirdiğiniz zamanın tadını çıkarın. Küçük önlemlerle güvenli bir şekilde bu güzel günlerin keyfini çıkarabilirsiniz.