Hatay Hava Durumu! 13 Mayıs Çarşamba Hatay hava durumu nasıl?

Bugün, 13 Mayıs 2026 Çarşamba günü, Hatay'da hava durumu keyifli. Hava sıcaklıkları 16 ile 26 derece arasında değişecek. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar 25-26 derece civarında olacak. Hava genellikle güneşli olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 16-17 dereceye düşecek. Hava açık kalmaya devam edecek. Rüzgar hızı 3-4 km/saat civarında olacak. Nem oranı ise %60-65 civarında tahmin ediliyor. Yağış beklenmiyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 14 Mayıs Perşembe günü sıcaklıklar 16 ile 26 derece arasında olacak. Hava genellikle bulutlu görünüyor. 15 Mayıs Cuma günü sıcaklık 15 ile 24 derece arasında olacak. Hava çok bulutlu olacak. 16 Mayıs Cumartesi günü sıcaklık 16 ile 25 derece arasında değişecek. Hava bol güneşli olacak. 17 Mayıs Pazar günü sıcaklıklar yine 16 ile 25 derece arasında kalacak. Hava az bulutlu olacak.

Bu güzel havayı en iyi şekilde değerlendirmek için etkinlikler planlayabilirsiniz. Gündüz sıcaklıkları 25-26 dereceye kadar yükselebilir. Bu nedenle güneş ışınlarından korunmak önemlidir. Şapka ve güneş kremi kullanmalısınız. Bol su içmek, vücudunuzun susuz kalmaması için faydalı olacaktır. Rüzgar hızı düşük olacağı için açık hava etkinliklerinde rüzgar etkisi minimal olacaktır. Önümüzdeki günlerde yağış beklenmediği için etkinliklerinizi gerçekleştirebilirsiniz.