Hatay Hava Durumu! 13 Ocak Salı Hatay hava durumu nasıl?

Bugün, 13 Ocak 2026 Salı günü, Hatay'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Sabah saatlerinde hava serin. Günün en düşük sıcaklığı, genellikle gün doğumu öncesi veya sonrasında ölçülecek. Öğle ve öğleden sonra sıcaklıklar 10 - 12 derece civarına ulaşacak. Gün boyunca kısa süreli sağanaklar bekleniyor. Bu nedenle, şemsiye veya yağmurluk bulundurmak faydalı olacak.

Rüzgar hızı 2 - 4 km/s seviyelerinde olacak. Nem oranı ise ortalama %80 civarında seyredecek. Bu durum, hava kalitesinin orta seviyede olacağını gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde, 14 - 16 Ocak tarihleri arasında Hatay'da hava durumu daha sakin olacak. 14 Ocak Çarşamba günü hava kapalı olacak. Sıcaklıklar 2 - 11 derece arasında değişecek. 15 Ocak Perşembe günü, parçalı az bulutlu bir hava bekleniyor. Yine sıcaklıklar 2 - 11 derece arasında olacak. 16 Ocak Cuma günü ise açık bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 1 - 12 derece arasında seyredecek.

Bu dönemde hava koşulları daha stabil olacak. Açık hava etkinlikleri planlamak isteyenler için uygun bir zaman var. Ancak, sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Kat kat giyinmek ve yanınızda bir ceket bulundurmak iyi bir fikir. Ayrıca, nem oranının yüksek olması nedeniyle terleme artabilir. Su tüketimine özen göstermek önemlidir.

