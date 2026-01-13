HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Hatay Hava Durumu! 13 Ocak Salı Hatay hava durumu nasıl?

Hatay'da 13 Ocak 2026 Salı günü hava durumu değişkenlik gösterecek. Sabah serin başlayacak havanın, öğle saatlerinde sıcaklığı 10 - 12 dereceye ulaşması bekleniyor. Kısa süreli sağanaklar, şemsiye veya yağmurluk bulundurmayı gerektirecek. Önümüzdeki günlerde ise hava daha sakin olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun şartlar sağlanacak. Ancak sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedilebilir, bu nedenle kat kat giyinmek faydalı olacak.

Hatay Hava Durumu! 13 Ocak Salı Hatay hava durumu nasıl?
Ufuk Dağ

Bugün, 13 Ocak 2026 Salı günü, Hatay'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Sabah saatlerinde hava serin. Günün en düşük sıcaklığı, genellikle gün doğumu öncesi veya sonrasında ölçülecek. Öğle ve öğleden sonra sıcaklıklar 10 - 12 derece civarına ulaşacak. Gün boyunca kısa süreli sağanaklar bekleniyor. Bu nedenle, şemsiye veya yağmurluk bulundurmak faydalı olacak.

Rüzgar hızı 2 - 4 km/s seviyelerinde olacak. Nem oranı ise ortalama %80 civarında seyredecek. Bu durum, hava kalitesinin orta seviyede olacağını gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde, 14 - 16 Ocak tarihleri arasında Hatay'da hava durumu daha sakin olacak. 14 Ocak Çarşamba günü hava kapalı olacak. Sıcaklıklar 2 - 11 derece arasında değişecek. 15 Ocak Perşembe günü, parçalı az bulutlu bir hava bekleniyor. Yine sıcaklıklar 2 - 11 derece arasında olacak. 16 Ocak Cuma günü ise açık bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 1 - 12 derece arasında seyredecek.

Bu dönemde hava koşulları daha stabil olacak. Açık hava etkinlikleri planlamak isteyenler için uygun bir zaman var. Ancak, sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Kat kat giyinmek ve yanınızda bir ceket bulundurmak iyi bir fikir. Ayrıca, nem oranının yüksek olması nedeniyle terleme artabilir. Su tüketimine özen göstermek önemlidir.

Hatay'da 13 Ocak Salı günü kısa süreli sağanaklar bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava daha sakin ve stabil olacak. Bu dönemde açık hava etkinlikleri için uygun koşullar oluşacak. Sabah ve akşam serinliğine karşı hazırlıklı olmakta fayda var.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trump'tan İran kararı: "Derhal yürürlüğe girdi"Trump'tan İran kararı: "Derhal yürürlüğe girdi"
Avcılar’da uyuşturucu hap imalathanesine baskın: 6 gözaltı Avcılar’da uyuşturucu hap imalathanesine baskın: 6 gözaltı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Hatay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yeni yılda acı haberle sarsıldılar! Amcası ve yengesi hayatını kaybetti

Yeni yılda acı haberle sarsıldılar! Amcası ve yengesi hayatını kaybetti

Hepsi tutuklandı! Avukat 'kurye' çıktı

Hepsi tutuklandı! Avukat 'kurye' çıktı

Tedesco'nun Kante rüyası! Fenerbahçe resmi teklifini yaptı!

Tedesco'nun Kante rüyası! Fenerbahçe resmi teklifini yaptı!

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan hastaneye kaldırıldı

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan hastaneye kaldırıldı

Zam beklerken sıfır araçta sürpriz 'Tamamen elden çıkarmak isteniyor'

Zam beklerken sıfır araçta sürpriz 'Tamamen elden çıkarmak isteniyor'

Gümrük vergisi sonrası fiyat uçurumu yaşandı! 3 binden 10 bine çıktı

Gümrük vergisi sonrası fiyat uçurumu yaşandı! 3 binden 10 bine çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.