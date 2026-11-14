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Hatay Hava Durumu! 14 Kasım Cumartesi Hatay hava durumu nasıl?

Hatay'da 14 Kasım 2026 tarihinde hava durumu değişkenlik gösteriyor. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında dalgalanırken, sabah serin, öğle saatlerinde ise ılık hissediliyor. Güneş ve bulutlar arası bir mücadele söz konusu. Kısa süreli yağışların da yaşanabileceği belirtildi. 16 ve 17 Kasım tarihlerinde aralıklı yağışlarla birlikte sıcaklık düşecek. Dışarıda vakit geçirecekler için uygun giyinmek ve şemsiye bulundurmak önemli.

Hatay Hava Durumu! 14 Kasım Cumartesi Hatay hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Hatay hava durumu, 14 Kasım 2026 tarihinde değişken bir tablo sergiliyor. Bu cumartesi günü, sıcaklık genel olarak 20 derece civarında. Güneş arada bulutların önünde kayboluyor. Zaman zaman sıcak güneş ışıkları, sıcaklığı artırıyor. Gün içinde serinlik hissi de yaşanabiliyor. Sıcaklık, 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Sabah saatlerinde biraz serin bir hava var. Öğle saatlerinde ise ılık bir his uyandırıyor.

Hatay'a gidecekler için kıyafet seçimi önem taşıyor. Dışarı çıkmadan önce dikkatli olmakta fayda var. Güneşli anlarla birlikte bulutların da ortaya çıkacağı öngörülüyor. Zaman zaman kısa süreli yağışlar da yaşanabilir. Dışarıda daha fazla vakit geçirecek olanların hava durumunu takip etmesi önerilir. Yanlarında bir şemsiye bulundurmaları önemli. Havanın bu denli değişken olması, doğa ve insanlar üzerindeki etkileri gösteriyor. Hava durumunu nazik bir alarm gibi düşünmekte fayda var.

Önümüzdeki günlerde Hatay’ın hava durumu daha belirgin hale gelecek. 16 ve 17 Kasım tarihlerinde aralıklı yağışlar bekleniyor. Sıcaklıkların biraz daha düşmesi öngörülüyor. 17 ile 19 derece arasında bir sıcaklık aralığı bekleniyor. Şehirdeki nem oranının artması söz konusu. Gün ortasında hissedilen sıcaklık daha farklı olacak. Bu tarihlerde dışarı çıkacak kişilerin önlem alması gerektiği göz önünde bulundurulmalı.

Yağışlı günlerde dışarıda daha az zaman geçirmekte fayda var. Gerekli önlemleri almak sağlığınızı korur. Yanınıza uygun giyinerek çıkmalısınız. Sıcak tutacak katmanlı elbiseler giymek konforu artırır. Sıcak içecekler tüketmek, soğuk havanın etkisini azaltacak. Bu durum, sağlığınız açısından da faydalı olacaktır.

Hatay hava durumu değişken bir yapıya sahip. Ancak, doğru önlemlerle bu durumun üstesinden gelmek mümkün. Bugünkü hava serin. Beklenmedik sürprizlere açık bir gün sizleri bekliyor. Dışarıda geçireceğiniz zamanı planlarken bu değişkenlikleri göz önünde bulundurmalısınız.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Hatay
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