Hatay Hava Durumu! 14 Nisan Salı Hatay hava durumu nasıl?

Bugün 14 Nisan 2026 Salı günü, Hatay'da hava durumu keyifli. Hava sıcaklıklarının 19 ile 22 derece arasında değişmesi bekleniyor. Gün boyunca güneşli bir hava olacak. Rüzgarın saatte yaklaşık 10 kilometre hızla eseceği öngörülüyor. Nem oranı ise %53 civarında tahmin ediliyor.

Hatay'daki hava durumu, açık hava etkinlikleri için ideal koşullar sunuyor. Gün boyunca güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında seyredecek. Rüzgarın hızının saatte yaklaşık 10 kilometre olacağı bildiriliyor. Nem oranının %53 civarında olması tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 15 Nisan Çarşamba günü sıcaklıkların 21 ile 24 derece arasında olması bekleniyor. 16 Nisan Perşembe günü sıcaklıklar 22 ile 27 derece arasında artacak. 17 Nisan Cuma günü ise sıcaklıklar 21 ile 23 derece arasında olacak. Ayrıca kısa süreli sağanakların görülebileceği tahmin ediliyor.

Bu güzel havayı en iyi şekilde değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Fakat 17 Nisan Cuma günü için kısa süreli sağanak ihtimali bulunuyor. Bu nedenle o gün dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olabilir. Genel olarak önümüzdeki günlerde Hatay'da hava durumu, açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sunmaya devam edecek.