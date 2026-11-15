Hatay Hava Durumu! 15 Kasım Pazar Hatay hava durumu nasıl?

Bugün Hatay'daki hava durumu, ılımlı iklimin özelliklerini yansıtıyor. Ancak, belli başlı hava koşullarıyla dikkat çekiyor. 15 Kasım Pazar 2026 tarihinde, sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Gün boyunca bulutlu hava hakim. Aralıklı güneş ışıkları, atmosferi canlandırıyor. Hafif rüzgarlar ferah bir his yaratıyor.

Hatay'daki hava durumu, alışıldık Akdeniz iklimini hissettiriyor. Ancak gün içinde ani değişiklikler yaşanabilir. Dışarıda vakit geçirecek olanların yanlarında hafif bir ceket bulundurması faydalıdır. Ani serinleme durumları için hazırlıklı olmak iyi bir fikir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde hırçın rüzgarlara dikkat etmekte yarar var.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişmeyecek gibi görünüyor. Haftanın ortalarına yaklaşırken sıcaklıklar benzer kalacak. 16 ve 17 Kasım tarihlerinde sıcaklık 19 ile 21 derece arasında değişecek. Hafif yağışlar bekleniyor. Dışarıda zaman geçirecek olanlar, ani sağanak yağmur için hazırlıklı olmalı. Şemsiyeleri yanınıza almanızda fayda var.

Gün içinde güneşli aralıklar yaşanabilir. Ancak bulutlu hava da baskın olacak. Hava kalitesi oldukça iyi durumda. Uzun süre dışarıda kalmayı planlayanların hafif yerler seçmesi akıllıca olabilir. Böylece güneş altında fazla kalmamış olursunuz. Sıcaklıklar mevsim normallerine yakın seyredecek. Açık alanlarda zaman geçirmenin keyfini çıkarabilirsiniz.

Bugün Hatay'da hava durumu geçişken ve dinamik. Öne çıkan ılımlı sıcaklıklar ve aralıklı yağışlar, hafta boyunca devam edecek. İlerleyen günlerde planlarınızı değişken koşullara göre yapmalısınız. Hava durumu her zaman değişebilir. Güncellemeleri takip etmek önemlidir.