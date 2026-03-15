Hatay Hava Durumu! 15 Mart Pazar Hatay hava durumu nasıl?

Bugün, 15 Mart 2026 Pazar, Hatay'da hava durumu genellikle bulutlu ve yağışlı. Gündüz saatlerinde sıcaklık 16 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 12 derece civarına düşecek. Yağış ihtimali yüksek. Zaman zaman yağmur ve çisenti görülebilir. Rüzgar doğu-kuzeydoğu yönünden esecek. Hızı saatte yaklaşık 6 kilometre olacak.

Önümüzdeki günlerde hava sıcaklığı değişecek. 16 Mart Pazartesi günü gündüz sıcaklığı 17 derece olacak. Gece ise 10 derece civarında bekleniyor. Yer yer sağanak yağışlar görülebilir. 17 Mart Salı günü gündüz sıcaklığı 20 derece tahmin ediliyor. Gece ise 9 derece civarına düşecek. Güneşli ve parçalı bulutlu bir hava olacak. 18 Mart Çarşamba günü gündüz sıcaklığı yine 20 derece olacak. Gece ise 12 derece civarında kalacak. Bulutlu bir hava hakim olacak. Hafif yağmur geçişleri görülebilir.

Yağışlı günlerde dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almak faydalı olacaktır. Su geçirmez bir ceket de getirmelisiniz. Yağışlı havalarda yollar kayganlaşabilir. Araç kullanırken dikkatli olmak önemlidir. Sıcaklığı 20 derece olan günlerde hafif ve rahat kıyafetler giymek uygun. Sabah ve akşam serinliği için bir kat daha giyinmek iyi bir fikir olabilir.

Hatay'da hava durumu önümüzdeki günlerde değişkenlik gösterecek. Planlarınızı yaparken hava tahminlerini kontrol etmelisiniz. Gerekli önlemleri almak önemlidir.