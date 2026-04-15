Hatay Hava Durumu! 15 Nisan Çarşamba Hatay hava durumu nasıl?

Bugün, 15 Nisan 2026 Çarşamba, Hatay'da hava durumu bulutlu ve ılıman olacak. Gündüz sıcaklık 24 dereceye ulaşacak. Gece sıcaklık ise 12 derece civarında kalacak. Bu durum, Hatay'daki hava koşullarının ılıman ve rahatlatıcı olacağını gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava biraz daha ısınacak. 16 Nisan Perşembe günü sıcaklık 25 dereceye çıkacak. Hava kısmen güneşli olacak. 17 Nisan Cuma günü sıcaklık 23 dereceye düşecek. Gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. 18 Nisan Cumartesi günü hava sıcaklığı 22 derece civarında olacak. Bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir.

Bu dönemde hava durumunu göz önünde bulundurmanız önemli. Özellikle 17 ve 18 Nisan tarihlerindeki yağışları düşünmelisiniz. Açık hava etkinliklerinizi planlarken hava durumu etkili olabilir. Ani hava değişimlerine hazırlıklı olmak gerekir. Gerekli önlemleri almak sağlığınız ve güvenliğiniz açısından önemlidir.