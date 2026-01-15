Hatay Hava Durumu! 15 Ocak Perşembe Hatay hava durumu nasıl?

Bugün, 15 Ocak 2026 Perşembe, Hatay'da hava durumu sakin ve güneşli. Sıcaklıklar 10 ile 11 derece civarında. Nem oranı %59. Rüzgar hızı saatte yaklaşık 4.4 kilometre. Gün doğumu saat 07:46. Gün batımı ise 17:43 olarak ölçülmüş.

Bu güzel havayı değerlendirerek açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Sabah ve öğle saatlerinde hava daha sıcak olacak. Dışarıda vakit geçirmek için ideal bir gün. Akşam saatlerinde sıcaklıkların düşeceğini hatırlamalısınız.

Önümüzdeki günlerde hava durumu yine güneşli olacak. 16 Ocak Cuma günü sıcaklıklar 11 ile 13 derece arasında olacak. 16 Ocak Cumartesi günü hava kapalı. Sıcaklıklar 8 ile 6 derece arasında seyredecek. 17 Ocak Pazar günü orta şiddetli yağmurlar bekliyoruz. Sıcaklıklar 8 ile 5 derece arasında olacak.

Bu nedenle hava koşullarına göre planlarınızı ayarlamalısınız. Yağmurlu günlerde dışarı çıkarken uygun kıyafetler almayı unutmayın. Şemsiyenizi de yanınıza almanızı öneririm. Akşam saatlerinde hava soğuyabilir. Kalın giysiler giymek önemlidir.

Bugün Hatay'da hava durumu güzel. Açık hava etkinlikleri için uygun bir gün. Ancak, hava koşullarının değişebileceğini göz önünde bulundurun. Planlarınızı yaparken esnek olmanızda fayda var.