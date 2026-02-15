HABER

Hatay Hava Durumu! 15 Şubat Pazar Hatay hava durumu nasıl?

15 Şubat 2026 Pazar günü Hatay'da hava durumu ılımandır. Sıcaklık 20 derece civarında, en düşük sıcaklıklar ise 10 - 11 derece arasında seyredecektir. Gün genellikle kısmen güneşli geçecek. Önümüzdeki günlerde de hava koşulları çoğunlukla güneşli, kat kat giyinmek önerilmektedir. Özellikle 18 Şubat Çarşamba günü hafif yağmur geçişlerine karşı hazırlıklı olmak faydalı olacaktır. Planlarınızı hava tahminine göre düzenlemeniz önemlidir.

Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 15 Şubat 2026 Pazar günü, Hatay'da hava durumu ılımandır. Hava oldukça keyifli olacak. Gün boyunca sıcaklıklar 20 derece civarında seyredecek. En düşük sıcaklıklar 10 - 11 derece arasında olacak. Hava genellikle kısmen güneşli. Bu durum, açık hava etkinlikleri için ideal bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde, 16 Şubat Pazartesi, sıcaklıkların 20 derece civarında olması bekleniyor. Hava koşulları çoğunlukla güneşli olacak. 17 Şubat Salı günü 18 - 19 derece arasında sıcaklıklar tahmin ediliyor. Hava bulutlu ve güneşli bir seyir izleyecek. 18 Şubat Çarşamba günü hava sıcaklıkları 15 - 16 derece civarında olacak. Hafif yağmur geçişleri bekleniyor.

Bu dönemde özellikle 18 Şubat Çarşamba gününe hazırlıklı olmak faydalı olacaktır. Hafif yağmur geçişlerine karşı önlem almak önemlidir. Dışarı çıkarken bir şemsiye almak, ani yağışlardan korunmanıza yardımcı olur. Hava sıcaklıklarının 15 - 20 derece arasında değişeceği düşünülüyor. Kat kat giyinmek, gün boyunca rahat etmenizi sağlar. Kıyafetlerinizi hava koşullarına göre ayarlamanız da önemlidir.

Hatay'da önümüzdeki günlerde hava durumu ılımandır. Genel olarak keyifli geçecektir. Günlük planlarınızı yaparken hava tahminlerini dikkate alın. Açık hava etkinliklerinizi rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz.

hava durumu Hatay
