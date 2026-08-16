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Hatay Hava Durumu! 16 Ağustos Pazar Hatay hava durumu nasıl?

16 Ağustos 2026 Pazar günü Hatay'da sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklık 34 dereceyi bulacakken, gece ise 23 ile 24 derece arasında seyredecek. Yazın tadını çıkarmak için dışarıda hafif kıyafetler tercih edilmesi, güneşten korunmak için şapka ve gözlük kullanılması öneriliyor. Önümüzdeki günlerde benzer sıcaklıklar ve yer yer sağanaklar görülecek. Hava koşullarına uygun giyinmek ve düzenli takip yapmak önem taşıyor.

Hatay Hava Durumu! 16 Ağustos Pazar Hatay hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Hava durumu 16 Ağustos 2026 Pazar günü Hatay'da sıcak olacak. Güneşli bir gün bizi bekliyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 34 derece civarına ulaşacak. Gece saatlerinde sıcaklık 23 ile 24 derece arasında kalacak. Bu sıcaklık yaz günlerini yansıtıyor.

Bugünkü hava için kısa bir bilgi vereyim. Dışarı çıkmanız gerekiyorsa, hafif kıyafetler tercih edin. Nefes alabilir giysiler faydalı olacaktır. Güneşten korunmak için şapka veya güneş gözlüğü kullanmaya özen gösterin. Bol su içmek, vücudunuzun susuz kalmasını engeller.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 17 Ağustos Pazartesi günü yer yer sağanaklar bekleniyor. Sıcaklıklar 33 ile 22 derece arasında olacak. 18 Ağustos Salı günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklıklar 33 ile 23 derece arasında değişecek. 19 Ağustos Çarşamba günü bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Sıcaklıklar ise 35 ile 23 derece arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemli. Hava durumunu düzenli takip edin. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olun. Gerekli önlemleri almak sağlık açısından faydalıdır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Hatay
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